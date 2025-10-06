El gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó en sus redes sociales al ganador de La Casa de los Famosos México 2025.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que dedicó unas palabras al regiomontano Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad.

Samuel García celebra la victoria de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Samuel García se tomó un tiempo para celebrar junto a Aldo Tamez de Nigris el primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025.

“Felicidades, compadre. Nuevo León 1er lugar en todo”, escribió el gobernador de Nuevo León.

Aldo Tamez de Nigris (@TUPrensa)

Aldo Tamez de Nigris se convirtió en la principal tendencia de las redes sociales tras su victoria en el reality show.

Sus fans en Nuevo León también se unieron a la celebración con todo tipo de mensajes para el joven deportista e influencer.

Quien, de acuerdo con televidentes de La Casa de los Famosos México 2025, cautivó por su sencillez y calidez de corazón.

Siendo que a un día de haberse coronado como ganador, continúa en tendencia y empieza a dar sus primeras entrevistas.

Samuel García se pronuncia por la victoria de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram 1 Captura de pantalla)

Aldo Tamez de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 2025

La noche del domingo 5 de octubre se llevó a cabo la gran final de La Casa de los Famosos México 2025.

Solo cinco de los seis finalistas estuvieron presentes durante la última gala de la temporada.

Dalilha Polanco -de 53 años de edad- y Aldo Tamez de Nigris, fueron los últimos finalistas que quedaron en pie.

Al final, solo uno podía ganar gracias a las votaciones, siendo el regiomontano quien se coronó como el ganador de la tercera temporada del reality show.

Aldo Tamez de Nigris terminó La Casa de los Famosos México tras 10 semanas de competencia, lo que se traduce también a 70 días de encierro.