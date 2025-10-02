Este miércoles 1 de octubre, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 vivirá una gala sin igual en la temporada.

Uno de los seis finalistas abandonará el reality show como el sexto lugar de la competencia, dejando a los cinco que se disputarán en la gran final.

Última semana en La Casa de los Famosos México 2025

Oficialmente, esta primera semana de octubre es con la que concluirá La Casa de los Famosos México 2025.

Solo cinco finalistas llegarán a la última gala el próximo domingo 5 de octubre tras aproximadamente 70 días de competencia y encierro.

Dinámica para el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Fue el domingo 27 de julio cuando arrancó la tercera temporada del reality show más visto y comentado de México.

En un principio entraron 15 habitantes, quienes fueron por el sueño de ganar el premio de 4 millones de pesos y superar las 10 semanas de competencia.

Pero ahora, y después de este miércoles, todo se verá reducido a solo cinco finalistas y los votos del público.

¿Cuándo se cierran las votaciones para la gran final de La Casa de los Famosos México 2025?

Las votaciones son la parte más importante de programas como La Casa de los Famosos México 2025.

Esto debido a que es el público quien, en teoría, elige a los habitantes que quieren seguir viendo dentro de la competencia y, posteriormente, en la gran final.

La noche de este miércoles se detendrán momentáneamente las votaciones, esto con el fin de realizar un conteo y sacar al finalista menos votado.

Una vez este proceso termine, se dará la indicación para que las votaciones queden activas para el público de nueva cuenta.

Por lo que será posible emitir votos cada día hasta la gran final, el domingo 5 de octubre , cuando Galilea Montijo de la señal.

Una vez en la última gala de la temporada, los finalistas irán saliendo en orden ascendente, es decir del quinto al primer lugar.

Por lo que al final de la noche La Casa de los Famosos México 2025 tendrá al ganador o ganadora de la tercera temporada y de los 4 millones de pesos.