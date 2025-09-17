La cantante y tecladista finlandesa de 57 años de edad, Anne Nurmi de la banda de gothic metal Lacrimosa se encuentra enferma.

Por lo que Lacrimosa descarta que Anne Nurmi participe en su próxima gira, pero ¿de qué está enferma? Esto es lo que sabemos.

Anne Nurmi está enferma, Lacrimosa descarta que participe en próxima gira

A través de sus redes sociales, la banda de gothic metal Lacrimosa ha dado a conocer que su cantante Anne Nurmi no será parte de su próxima gira, debido a que se encuentra enferma.

Sin embargo, no se dio a conocer qué aqueja la salud de Anne Nurmi, pues tan solo se dijo que “está muy gravemente enferma”:

Estimados ¡Hoy tengo la triste necesidad de informarles que Anne Nurmi está muy gravemente enferma! Nosotros también estamos en shock y también muy tristes porque no hay manera de que Anne pueda estar en la próxima gira. ¡Les agradecemos su comprensión y oraciones! Lacrimosa

Dear all

Today I sadly need to inform you that Anne Nurmi is very seriously ill!

We are in shock ourselves and are also beyond sadness that there is no way for Anne to be on the upcoming tour.

We thank you for your understanding and prayers!@lacrimosaBand pic.twitter.com/9o0EYy2XaS — Lacrimosa (@LacrimosaBand) September 16, 2025

¿Anne Nurmi estará en los conciertos de Lacrimosa en México 2026?

Tras darse a conocer que Anne Nurmi se encuentra enferma, los fans en nuestro país se pregunta si la cantante será parte de los conciertos de Lacrimosa en México 2026.

Ante ello, se sabe por ahora que los concierto de próxima gira de Lacrimosa de los cuales no será partícipe Anne Nurmi son en:

Alemania

Polonia

Rumania

China

Conciertos de Lacrimosa sin Anne Nurmi que están programados con fechas en este mismo año, 2025.

Por lo que se espera que Anne Nurmi pueda estar recuperada y así poder llegar con Lacrimosa a México 2026.

Pues los conciertos de Lacrimosa en México con orquesta están programados para los días 22 y 23 de agosto del 2026 en la Arena CDMX.

Acá te estaremos actualizando, cualquier detalle sobre la salud de Anne Nurmi, así como de los conciertos de Lacrimosa en México en 2026.