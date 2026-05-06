La cuenta regresiva para que La Casa de los Famosos 2026 inicie comenzó con posible estreno entre junio y julio, que ya reveló los nombres filtrados de los habitantes.

Así que aquí te contamos cuáles son los nombres filtrados de quiénes posiblemente ingresarán a La Casa de los Famosos 2026.

La Casa de los Famosos 2026: Nombres filtrados de los habitantes

La productora de La Casa de los Famosos, Rosa María Noguerón, confirmó la cuarta temporada del reality show. Sin embargo, no ha dado más detalles como fecha de estreno y mucho menos habitantes.

Sin embargo, los nombres filtrados ya empiezan a mencionarse, así que aquí te los compartimos:

En la tercera edición de La Casa de los Famosos México, el ganador demostró que el favoritismo fue por los creadores de contenido.

Los sueldos más elevados de La Casa de los Famosos 2026, según filtraciones

Se filtraron los nombres de quiénes ingresarían a La Casa de los Famosos 2026, pero también los sueldos, destapando a quién obtendrá el mayor pago semanal.

Supuestamente será Consuelo Duval la mejor pagada de La Casa de los Famosos 2026, con un sueldo semanal de 450 mil pesos, seguido por Omar Chaparro y después seguiría Susana Zabaleta con 350 mil.

Asimismo, se dice que los sueldos menores son los de Yahir Othón Parra con 110 mil pesos, Karina Torres con 140 mil y Cry con 150 mil.