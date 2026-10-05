La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su final el domingo 4 de octubre y previo a anunciar al ganador, recordaron los mejores y peores momentos del reality.

El reality tuvo momentos de tensión y felicidad que provocaron intensos debates en redes sociales, y los cuales fueron recordados por sus habitantes.

La Casa de los Famosos México 2026: los mejores momentos de la temporada

Durante La Casa de los Famosos México 2026 hubo momentos de humor, románticos y felicidad entre sus habitantes.

Uno de los mejores momentos recordados de La Casa de los Famosos México 2026 fue cuando depilaron a Aldo Rendón, lo cual generó risas entre sus compañeros.

O la ocasión que Ernesto Laguardia imitó a Karina Torres e incluso se colocó senos falsos para personificar a la influencer.

Otro de los momentos más románticos fue la cita que tuvo Brianda Deyanara y Massad, pero el shippeo no prosperó.

El público también recordó la visita de los familiares de los habitantes, los cuales generaron momentos de ternura como la estancia del hijo de Yahir, quien le advirtió de Ese Pérez y Gema Garoa.

La Casa de los Famosos México 2026: Los peores momentos de la temporada

No todo fue felicidad en La Casa de los Famosos México 2026, pues los habitantes vivieron momentos de tensión.

Una de las peores peleas ocurrió entre Massad y Ese Pérez, quienes tuvieron diversas rencillas luego de que Ese le dijera “chinga tu madre”, lo cual generó debate sobre el uso de este insulto.

Otro de los momentos más duros fue la salida de Aldo Rendón, quien abandonó La Casa de los Famosos México 2026 por cuestiones de salud y sus amigos rompieron en llanto.

Gema Garoa mencionó que los peores momentos que vivió fue cuando “se le volteó” la casa en su contra por apostar el presupuesto por su la inmunidad.

Para Memo Schutz el peor momento de La Casa de los Famosos México 2026 fue la llegada de Gala Montes, quien quiso separar a la casa con sus comentarios.