Claudia Sheinbaum llamó la atención durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), celebrado en Shenzhen, China, no solo por su presencia diplomática, sino también por su estilo al vestir.

A través de redes sociales, medios de China compartieron imágenes de Claudia Sheinbaum en donde destacaron la elección de sus atuendos y consideró que reflejan un acercamiento a la cultura china.

Entre los detalles que se señalaron, estaba el uso de prendas de Claudia Sheinbaum con colores y diseños asociados con las tradiciones del país asiático.

Claudia Sheinbaum destaca por sus atuendos con inspiración china en APEC 2026

En los medios de China resaltaron que Sheinbaum eligió un conjunto rojo para la fotografía grupal del encuentro, mientras que en otra de sus apariciones lució un diseño inspirado en la porcelana china azul y blanca.

También se destacó el conjunto blanco con bordados florales negros que la presidenta utilizó durante la fotografía oficial junto a otros líderes mundiales, por lo que la combinación proyectó una imagen sobria y elegante en el encuentro internacional.

La publicación también acompañó las imágenes con un comentario positivo sobre la capacidad de Claudia Sheinbaum para comprender y reconocer elementos de la cultura del país anfitrión, particularmente a través de sus elecciones de vestuario.

Medios de China destacan el estilo de Claudia Sheinbaum durante APEC 2026 (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

El significado de los colores que utiliza Claudia Sheinbaum

La elección de colores de claudia Sheinbaum también ha generado interés durante la gira, y de acuerdo con CARAS México, el conjunto guinda que Sheinbaum utilizó para su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump tiene un significado relacionado con su identidad política y su trayectoria en Morena.

Además, los bordados florales de sus prendas recuperan elementos de la tradición textil mexicana, una característica que suele formar parte de la imagen pública de la presidenta.

Así, durante APEC 2026 realizada en China, los atuendos de Claudia Sheinbaum se convirtieron en otro elemento de conversación alrededor de su participación internacional, al combinar referencias culturales mexicanas con detalles inspirados en el país que recibió la cumbre.