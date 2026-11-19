Rafael Márquez estuvo cerca de convertirse en entrenador del América antes de asumir el proyecto de la Selección Mexicana.

El exdefensor habría recibido una propuesta directa de Emilio Azcárraga para ocupar el banquillo azulcrema después de la salida de André Jardine, pero decidió rechazarla porque sus planes profesionales apuntaban hacia otro objetivo.

De acuerdo con información de Alejandro Gómez, revelada en su programa El Jefe y el Máster, la directiva americanista contempló al ‘Káiser’ como una de sus principales opciones para encabezar una nueva etapa en el equipo.

Rafael Márquez rechazó la oferta del América

El ofrecimiento representaba una oportunidad importante para Rafael Márquez, quien podía comenzar su trayectoria en los banquillos de uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

Sin embargo, el exjugador del Barcelona tenía claro que su objetivo era otro, pues su intención estaba enfocada en llegar a la dirección técnica del Tricolor, por lo que habría decidido no aceptar la propuesta de Emilio Azcárraga.

América pudo fichar a Rafael Márquez como técnico antes del Mundial 2026. (quinto partido)

Tras la negativa, el América continuó con la búsqueda de un entrenador y finalmente Guillermo Almada terminó convirtiéndose en el elegido para tomar las riendas del conjunto azulcrema.

El destino de Rafa Márquez estaba en la Selección Mexicana

En lugar de comenzar su experiencia como entrenador en Coapa, Rafael Márquez apostó por esperar la oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana.

Ahora, el exdefensor tiene la responsabilidad de encabezar el proyecto deportivo de la Selección Mexicana con la mira puesta en el Mundial de 2030.