La aprobación ciudadana de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene estable durante noviembre de 2026, de acuerdo con la más reciente medición de MetricsMx, que la ubica con un respaldo cercano al 68%.

La encuesta de MetricsMx también exploró la percepción de los consumidores sobre el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante El Buen Fin 2026 y el nivel de confianza en las promociones anunciadas por los comercios.

Los resultados muestran una opinión dividida respecto al desempeño de Profeco y un predominante escepticismo sobre la autenticidad de los descuentos ofrecidos durante El Buen Fin 2026.

La encuesta MetricsMx reportó una aprobación de 68.1% para Claudia Sheinbaum y reveló opiniones divididas sobre Profeco y El Buen Fin. (SDPnoticias)

Aprobación de Claudia Sheinbaum, estable en torno al 68%

La trayectoria de la aprobación de la presidenta de México muestra una elevada estabilidad al mantenerse en torno al 68% durante las tres mediciones consecutivas realizadas entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

En el levantamiento del 28 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum registró un 68.8% de aprobación total, integrada por un 56.4% que aprobó “mucho” su labor y un 12.4% que la aprobó “algo”, frente a una desaprobación del 20.4% compuesta por un 18.4% que desaprobó “mucho” y un 2.0% que desaprobó “algo”, con un 7.5% en posición neutral y un 3.3% en la opción de no sé.

Posterior a esa fecha, en la encuesta del 4 de noviembre de 2026, la aprobación se situó en un 68.2%, sostenida por un 54.2% de apoyo firme (“aprueba mucho”) y un 14.0% de aprobación moderada (“aprueba algo”), ante una desaprobación total del 26.8% dividida en 21.2% que desaprueba “mucho” y 5.6% que desaprueba “algo”, un 2.7% neutral y un 2.3% que no supo responder.

Finalmente, en la medición del 11 de noviembre de 2026, el respaldo ciudadano se colocó en 68.1%, impulsado por un 57.8% que aprueba “mucho” y un 10.3% que aprueba “algo”, mientras que la desaprobación total fue del 23.6% con un 18.0% que desaprueba “mucho” y un 5.6% que desaprueba “algo”, un 5.4% en posición neutral y un 2.9% que no sabe.

Claudia Sheinbaum mantiene aprobación de 68.1% (SDPnoticias)

Profeco y la confianza en El Buen Fin 2026

Al ser consultados sobre si la Profeco defenderá los intereses de los compradores durante esta jornada comercial, el 31.4% de los encuestados opina que lo hará “parcialmente”, el 24.1% considera que lo hará “escasamente”, el 22.2% sostiene que lo hará “totalmente” y el 14.1% afirma que “de ninguna manera”, mientras que un 8.2% manifestó no saber.

Desempeño de Profeco en El Buen Fin: así opinan los mexicanos (SDPnoticias)

Asimismo, el estudio evidencia un marcado escepticismo social en torno a las ofertas comerciales de El Buen Fin 2026.

Un 55.3% de la población considera que los descuentos anunciados para El Buen Fin 2026 representen poco o nada una rebaja real frente a los precios habituales de los productos, desglosado en un 32.2% que estima que representan “poco” y un 23.1% que señala “nada”.

En contraposición, un 35.1% de los entrevistados piensa que los descuentos sí representan mucho o algo de rebaja real, con un 10.8% que opina “mucho” y un 24.3% que indica “algo”, en tanto que un 9.6% no expresó postura al respecto.

¿Los mexicanos creen en El Buen 2026? (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 11 de noviembre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México.

Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 29 de octubre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 29 de octubre de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.