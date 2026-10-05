Cynthia Klitbo acusa a Ese Pérez de lanzar comentario misógino contra Arantza Ruiz en la recta final de La Casa de los Famosos México 2026.

La actriz narra que, durante la fiesta final del pasado viernes 2 de octubre, Ese Pérez hizo un comentario agresivo sobre la vestimenta de Aratza Ruiz.

Cynthia Klitbo explota contra Ese Pérez por comentario misógino contra Arantza Ruiz

Ese Pérez dijo que Aratza Ruiz se “había vestido como prostituta”, comentario que afectó a la actriz y Cynthia Klitbo decidió levantar la voz horas antes de la final de La Casa de los Famosos México 2026.

“Ese Pérez dijo que traía look de put...que no tiene nada de malo ser prostituta, pero nada más para que vean por quién van a votar” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo se le va a la yugular al MISÓGINO Ese Perez 👏🏻

“Arantza se la pasó llorando porque Ese Perez dijo que se vistió como prostituta…hagan héroe a gente que maltrata a las mujeres”.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/pHKBqyoxf1 — urraqueando (@perumoment) October 4, 2026

Cynthia Klitbo mencionó que Aranza Ruiz lloró por el comentario de Ese Pérez y pidió al público analizar a quién daría su voto.

“Hagan héroes a personas que maltratan a las mujeres y que se expresan así, tómenlo en cuenta cómo vas a decir que tu compañera parece prostituta ¿Qué le pasa? que horror" Cynthia Klitbo

Equipo de Ese Pérez lo defiende de los señalamientos por ser misógino

Tras la acusación de Cynthia Klitbo contra Ese Pérez por misógino, su equipo compartió una historia en Instagram para defenderlo.

“Y ya empezaron. Como vieron que Pérez está muy fuerte, empiezan a desprestigiarlo inventando cosas, la envidia es muy fuerte”, menciona el comunicado del equipo de Ese Pérez.

Supuestamente, Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz tienen “envidia” de Ese Pérez y aseguran que lo dicho por la actriz fue mentira: “La señora Cynthia toda la temporada fue una persona clasista y doble cara”.

Acusan a Cynthia Klitbo de ser “clasista” con Ese Pérez y de hablar a ‘espaldas’ del influencer.

Usuarios de redes sociales arremetieron contra Ese Pérez, pues mencionan que el influencer ha hecho comentarios misóginos contra Mariana Ochoa e incluso se ha referido de Karina Torres como hombre, cuando ella se identifica como mujer.