La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 terminó con Karina Torres en tercer lugar, lo que llevó a los televidentes a denunciar fraude por la producción.

“No se los creo”, fueron algunos de los señalamientos que la producción encabezada por María Noguerón recibió tras la noticia de que Karina Torres quedó en tercer lugar y por debajo de Memo Schutz.

Karina Torres se lleva el tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026; denuncian fraude

El 4 de octubre de 2026 se vivió la final de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que los habitantes estuvieron aislados por 71 días con pruebas y convivencia que los retaron con el objetivo de ganar 4 mdp.

Sin embargo, las eliminaciones de los habitantes poco a poco fueron decepcionando hasta el momento de la final llegó y los televidentes tuvieron que acusar fraude por la producción del reality show.

Y es que Galilea Montijo dio a conocer que tras la votación el público se decidió que Mariana Ochoa, Memo Schutz y Karina Torres fueran los tres finalistas. Sin embargo, decepcionó en su totalidad que ‘La licenciada’ del clan de Las Perdidas quedara en tercer lugar, incluso por debajo del conductor deportivo.

Tras darse la noticia y que Karina Torres tuviera que abandonar La Casa de los Famosos México 2026, usuarios en redes sociales comenzaron a pronunciar el fraude, acusando que “nadie cree” que Schutz tuviera más apoyo que la creadora de contenido.

Usuario acusa fraude en La Casa de los Famosos México 2026 por el tercer lugar de Karina Torres. (Usuario de X)

Por otra parte, el periodista Gerardo Escareño también acusó que la producción actuó mal en dejar a Memo Schutz en segundo lugar, asegurando que se notó que Endemol movió por decisión propia las cartas para que Karina Torres quedara en tercer lugar.

Escareño explicó que hubiera sido más creíble que Karina Torres y Mariana Ochoa se disputaran el primer lugar, pero no que esto sucediera de la cantante de OV7 con Memo Schutz.

“Defraudaron a ese público que los ve todos los días, piensen bien lo que van a hacer el próximo año porque esta temporada no se sintió tan honesta. Puedo creer y siento más orgánico que el primer lugar se lo hubiesen peleado Karina [Torres] y Mariana Ochoa, pero que se lo haya peleado Memo Schutz y Mariana Ochoa, es impresionante lo que sucedió”. Gerardo Escareño, periodista.

Incluso el periodista acusó que la producción de Endemol, encargada de La Casa de los Famosos México 2026, deberá poner atención en la siguiente temporada porque en esta ya perdieron credibilidad con el público.