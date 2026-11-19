Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Keiko Fujimori, presidenta de Perú, retomaron diálogo tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y en el marco de la participación de ambas en el Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) 2026 en Shenzhen.

Meses atrás ambas se mostraron dispuestas a que a pesar de las diferencias ideológicas México y Perú retomen diálogo, luego de haberse roto por el caso Pedro Castillo.

Perú, entonces al mando de Dina Boluarte, rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025, luego de que Mexico otorgara asilo político a Betssy Chávez, ex funcionaria del gabinete de Pedro Castillo.

Claudia Sheinbaum confirma diálogo con Keiko Fujimori

Claudia Sheinbaum confirmó desde Shenzhen el encuentro con Keiko Fujimori y haber hablado del restablecimiento de la relaciones diplomáticas entre México y Perú.

“Fue una decisión de Perú romper la relaciones a partir de nuestra posición sobre el presidente Castillo. Fue una decisión de la presidenta Fujimori restablecer las relaciones, ella ademas tiene una relación personal con México en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación”

El 7 de agosto de 2026 el Gobierno de México anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Perú. En ese momento Claudia Sheinbaum dijo que independientemente de las orientaciones políticas es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticos impulsado por Keiko Fujimori en agosto pasado incluyó una acción de buena voluntad, en el que otorgó un salvoconducto para Betssy Chavez para su llegada a México. Sheinbaum dijo en ese momento que por su parte va a seguir en la defensa de Pedro Castillo.

Sheinbaum y Fujimori hablan de estops temas en APEC 2026

Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori aprovecharon una de las cenas oficiales de la APEC para hablar, diálogo al que se sumaron otros mandatarios como el chileno José Antonio Kast en algún momento.

Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, confirmó el encuentro de Sheinbaum con Keiko Fujimori durante una cena de la APEC 2026, en la que estuvieron los 21 líderes de la región.

El principal tema que abordaron fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México, así como el traspaso de la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico de México a Perú.