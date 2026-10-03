Rosa María Nogueron confirmó que Gala Montes entró a La Casa de los Famosos México 2026 con “guion” y hasta tenía creado un personaje para generar controversia.

La entrada y breve estancia de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2026 generó diversas controversias sobre un supuesto consumo de sustancias y preocupaciones sobre su salud mental.

Rosa María Noguerón revela que Gala Montes entró con “guion” a La Casa de los Famosos México 2026

La productora de La Casa de los Famosos México 2026, Rosa María Noguerón, aclaró que el ingreso de Gala Montes fue planeado y ella había creado un personaje llamado “La Diabla” para generar controversia.

Por lo tanto, Gala Montes entró al proyecto con un “línea” y un guion que le indicaba cómo actuar dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

Rosa María Noguerón (Instagram/@maria.nogueron)

Gala Montes estableció las condiciones para entrar a La Casa de los Famosos México 2026, ya que buscaba usar el programa como plataforma para promocionar su nueva música y compartir su faceta como cantante.

Aunque la función de Gala Montes era generar polémica en el programa, la cantante solo duró dos días.

Rosa María Noguerón niega que Gala Montes haya estado en peligro en La Casa de los Famosos México 2026

La actitud de Gala Montes hizo que se especulara que había consumido sustancias o que estuviera al borde de un episodio psicótico.

Rosa María Noguerón negó que haya estado en peligro o representara una amenaza para sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026.

Gala Montes habría cambiado de ánimo tras la salida de Flor Vigna, ya que consideraba que ya tenía una amiga dentro del proyecto.

Al final, ella fue quien decidió ya no continuar en el programa y la producción respetó su petición.