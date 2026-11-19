Durante el Programa Hoy se reveló que en el funeral de la fallecida actriz mexicana María Alicia Delgado, ocurrido en noviembre de 2026, se robaron el celular y la cartera de la artista que una de sus mejores amigas guardaba en su bolso.

Me contaron que durante el funeral de María Alicia Delgado desapareció o sustrajeron el celular y la cartera de la actriz. Una de las mejores amigas de María Alicia lo tenía resguardado y lo sustrajeron de su bolsa. Sebastián Reséndiz

Este inusual robo ha generado tensión familiar y ha obstaculizado los trámites bancarios necesarios para reconocer formalmente a Rafael, el hijo con discapacidad auditiva de la comediante, como el único beneficiario de sus cuentas.

Por otro lado, Yodi Marcos ha desmentido conflictos sobre la herencia y confirmó que la actriz dejó todo debidamente preparado mediante un testamento en favor de su hijo.

Reportan robo del celular y cartera de María Alicia Delgado durante su funeral

Durante la emisión del 19 de noviembre del programa Hoy, Sebastián Reséndiz reveló que durante el funeral de la actriz María Alicia Delgado se registró un robo.

De acuerdo con la información compartida, el celular y la cartera de la actriz fueron sustraídos directamente de la bolsa de una de sus mejores amigas, quien los tenía bajo resguardo durante el funeral.

Se presume que el robo fue ejecutado por alguien cercano a la actriz o que conocía perfectamente quién custodiaba sus cosas en ese momento.

Es que lo que sospechan es que lo habría sustraído alguien que conocía bien a María Alicia, una persona cercana. Sebastián Reséndiz

La falta del teléfono y los documentos han frenado los trámites bancarios y legales indispensables para acreditar formalmente a su hijo Rafael (quien padece discapacidad auditiva) como beneficiario de sus cuentas.

Qué triste porque este robo ha impedido que continúen los trámites para dejar al hijo como beneficiario de las cuentas de su mamá. Sebastián Reséndiz

Ante la posibilidad de que el robo busque obstaculizar la entrega de los bienes y considerando el distanciamiento de más de 35 años con parte de su familia, se contempla entablar acciones legales para defender el cumplimiento de la voluntad expresada por la actriz en su testamento.

María Alicia Delgado, actriz y comediante (Especial )

Yodi Marcos desmiente conflictos por la herencia de María Alicia Delgado

María Alicia Delgado permaneció distanciada de su familia biológica durante 35 años.

A pesar de las fricciones familiares, María Alicia siempre trabajó enfocada en su hijo y destinó la totalidad de sus bienes exclusivamente para él.

De acuerdo con declaraciones de Yodi Marcos, María Alicia Delgado tuvo tiempo de dejar su testamento en regla y totalmente ordenado a favor de Rafael. Desmintió ante las cámaras del programa Hoy que existieran conflictos por la herencia.

Todo lo que dejó, todo lo que está es para Rafa... Así sé que no va a haber ningún problema con eso. Yodi Marcos

Aclaró que María Alicia le propuso designarla como albacea de sus bienes, pero ella rechazó la propuesta. Explicó que prefirió no asumir esa responsabilidad anticipando futuras complicaciones.

Yo sabía que todo esto se iba a dar después. Yo le dije que no, ni sé, ni me interesó ni nada. Yodi Marcos

Señaló que su compromiso con la actriz concluyó en el momento en que recibió sus cenizas y las entregó formalmente a la familia.