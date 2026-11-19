Roberto Palazuelos habló del asalto a mano armada que vivió su hijo en Santa Fe, revelando además que no le colocará seguridad privada por el momento.

El actor detalló a Gustavo Adolfo Infante que su hijo fue amenazado con un arma de fuego en la cabeza durante el crimen.

Lo acaban de asaltar, saliendo de la universidad en un alto le pusieron una pistola en la cabeza, le quitaron su celular, su cartera, todo. Roberto Palazuelos

Hijo de Roberto Palazuelos vive asalto a mano armada en la CDMX

Roberto Palazuelos Garza, hijo de Roberto Palazuelos, vivió una asalto a mano armada tras salir de la universidad en Santa Fe, CDMX.

Tras revelar el suceso a Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos expresó que su hijo está bien y solo le quitaron el celular y cartera.

No pasó nada mayor, pero pues sí se sacó un buen susto, la verdad. Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos (Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

El asalto se registró en Santa Fe, cuando el hijo de Roberto Palazuelos salía de la universidad.

El también empresario afirmó que realizaron la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no ha revelado si hay detenidos o cuándo ocurrió el asalto.

No obstante, fuentes de la SSC CDMX indicaron a SDPnoticias que “la FGJ no tiene denuncias registradas” bajo el apellido Palazuelos.

¿Roberto Palazuelos le colocará seguridad a su hijo? Esto dijo

Roberto Palazuelos fue cuestionado si ahora le colocará seguridad a su hijo, quien se encuentra estudiando Derecho en la CDMX.

El actor expresó que no, ya que quiere enseñarlo a que se cuide: “No quiero ponerle seguridad porque no lo quiero volver un junior”.

Por lo pronto, Roberto Palazuelos le sugirió a su hijo que busque vialidades alternas cuando regrese de la escuela y que esté alerta.

El hijo de Roberto Palazuelos se encuentra bien, pero admite que vivió un gran susto al ser apuntado con un arma en la cabeza.

Roberto Palazuelos Garza es el único hijo de Roberto Palazuelos y se ha mantenido alejado de los medios, siguiendo la tradición de su familia al estudiar Derecho.