Karina Torres quedó en tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026, situación que la hizo reaccionar asumiendo que “los premios pasan” y lo mejor fue el amor que recibió del público.

Sin embargo, la creadora de contenido se editó en una fotografía donde se puso una corona con Inteligencia Artificial.

Karina Torres lanza mensaje tras quedar en tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026

El domingo 4 de octubre de 2026 se vivió la final de La Casa de los Famosos México en donde los habitantes que fueron eliminados acudieron al foro a contemplar quién se consagraría como la o él ganador de la cuarta temporada.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre y con eliminados como Ese Pérez y Gema Garoa fuera el día de la final, se dio a conocer que Karina Torres quedó en tercer lugar del reality show.

Ante ello y la furia colectiva que comenzó en redes sociales acusando a la producción de La Casa de los Famosos México de fraude, la ‘licenciada’ Karina Torres se pronunció al respecto.

Con una fotografía de ella en el día de la gran final, pero con una corona generada con IA, Karina Torres aseguró que lo importante no era el premio de los 4 mdp, sino el amor que sintió por los televidentes del reality show.

Karina Torres se pone corona con IA tras quedar en tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026. (@karina.torrea)

La creadora de contenido apuntó que el mejor premio fue “sentirlas conmigo”, y enterarse de todo el apoyo que recibió mientras estuvo en La Casa de los Famosos México 2026.

Karina Torres fue clara diciendo, “los premios pasan, las luces se apagan”, reconociendo que ella siempre se quedará con el cariño que recibió por el público.

Karina Torres reacciona a su tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026. (@karina.torrea)

Karina Torres se convirtió oficialmente en finalista de La Casa de los Famosos México 2026, pero también en la segunda mujer trans en participar en el reality show., tras el triunfo de Wendy Guevara.