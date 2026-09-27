Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia protagonizaron uno de los posicionamientos más polémicos de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que la actriz revela si seguirán siendo amigos.

Durante la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, Cynthia Klitbo llamó “doble cara” a Ernesto Laguardia y cuestionó la forma en la que jugaba dentro del programa.

Cynthia Klitbo revela si su amistad con Ernesto Laguardia continuará tras La Casa de los Famosos México

Tras ser la octava eliminada de La Casa de los Famosos México, Cynthia Klitbo considera que sí dio el show esperado tras posicionarse con Ernesto Laguardia.

“Lo dimos, pero obviamente esto no es de por vida. Ernesto y yo somos cuates desde hace muchos años, pero los posicionamientos eran algo que el público venía pidiendo mucho y era una carta que yo quería jugar” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo se posicionó con Ernesto Laguardia (Especial )

Cynthia Klitbo mencionó que Ernesto Laguardia es su amigo desde hace varios años y eso no va a cambiar tras su paso por La Casa de los Famosos México.

Recordó que el posicionamiento era algo que el público venía pidiendo y ella quería jugar la carta de enfrentarse a uno de sus amigos.

La actriz esperaba que, tras el enfrentamiento con Ernesto Laguardia, el público considerara dejarla otra semana más, pero no ocurrió.

Cynthia Klitbo acusó a Ernesto Laguardia de excluir a sus compañeros

Uno de los posicionamientos más fuertes de la última temporada de La Casa de los Famosos México, fue el de Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, pues la actriz lo señaló de fingir ser “intachable” y excluir a sus compañeros.

Ernesto Laguardia se defendió y pidió a Cynthia Klitbo que lo dejara hablar, para mencionarle que él trataba de ser elocuente con sus acciones y palabras.

Cynthia Klitbo respondió que Ernesto Laguardia era “doble cara”, por lo que el actor declaró: “No juego con una careta, soy un señor, me conoces desde hace muchos años”.

El actor expresó que le extrañaba el “posicionamiento agresivo” de Cynthia Klitbo, pues se conocían desde hace varios años.