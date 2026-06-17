Una nueva temporada de La Casa de los Famosos México se acerca este 2026 y filtraciones sin confirmar señalan que Mariana Ochoa y Aldo Rendón ya habrían firmado contrato para el reality show.

Asimismo, se dice que un famoso actor de telenovelas estaría en negociaciones para confirmarlo como habitante.

Mariana Ochoa y Aldo Rendón, primeros habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

De acuerdo con Ernesto Buitrón para el programa de Maxine Woodside, Mariana Ochoa y Aldo Rendón son los primeros habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026.

La influencer Brianda Deyanara sería la segunda personalidad en, supuestamente, también haber cerrado negociaciones con la casa productora.

La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Por otra parte, se dice que la producción de La Casa de los Famosos México 2026 estaría interesada en el actor Gabriel Soto.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

Con la próxima edición a estrenar de La Casa de los Famosos México este 2026, sumarían ya cuatro temporadas del reality show más polémico de la actualidad.

La productora Rosa María Nogueró, así como la televisora, aún mantienen detalles bajo reserva. Sin embargo, el estreno de este año se perfila a finales del julio próximo.

Con una nueva temporada de La Casa de los Famosos México se espera que el formato del programa se mantenga, siendo este el factor polémica que suele dar de qué hablar en cada edición.

Por lo pronto, lo único que se sabe es que la transmisión será a través de Canal de Las Estrellas y ViX.

Del mismo modo, falta por revelar a quiénes serán los conductores titulares de las galas semanales y dominicales, con Galilea Montijo en la plantilla principal.