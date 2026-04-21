El festival musical Dale Mixx 2026 se llevará a cabo el próximo 15 de agosto en el Parque Fundidora, Monterrey.

La preventa Banamex está programada para el jueves 23 de abril a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 24 de abril a la misma hora.

Precio de los boletos para el Dale Mixx 2026

Tanto la venta general como la preventa se realizarán a través de la plataforma de Ticketmaster.

Sin embargo, no se han dado a conocer los rangos de precios oficiales. Se espera que los costos oficiales sean revelados en próximos días para las diferentes modalidades de acceso:

General

Comfort Pass

VIP

Artistas confirmados para el Dale Mixx 2026

El cartel oficial del Dale Mix 2026 ya fue liberado y estos son los artistas que se darán cita en el Parque Fundidora:

Headliners: Ozuna, Paulo Londra, Arcángel, Yandel Sinfónico.

Talentos Principales: Manuel Turizo, Ryan Castro, Ivy Queen, Lunay, Dei V.

Otros Artistas: Yorghaki, EME Malafe, EMJAY, La Joaqui, Martín White, Alanis Yuki, Sayuri, Sopholov, Ramma, Sir Speedy, Franco Rey, DJ Drewther, La Coreañera, DJ Young.

El festival es considerado como uno de los eventos urbanos más importantes del norte de México, ofreciendo un cartel que mezcla íconos consolidados con la nueva ola del reguetón.

Ya todo está listo para la gran fecha, por lo que fans deberán estar al pendiente de cualquier actualización en torno al Dale Mixx 2026.