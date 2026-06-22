Mariana Ochoa habló de La Casa de los Famosos México 2026 y aclaró rumores sobre su supuesta participación.

A un mes de que inicie La Casa de los Famosos México 2026, ya están surgiendo la lista de famosos que podrían ser parte del conocido reality.

Varios medios aseguraron que Mariana Ochoa y Aldo Rendón serían los primeros confirmados, pero la actriz negó que vaya a ser parte del proyecto.

Mariana Ochoa aclara si estará en La Casa de los Famosos México 2026

En entrevista con De Primera Mano, Mariana Ochoa negó que vaya a participar en La Casa de los Famosos México 2026.

“Ya estoy acostumbrada. La verdad, todas las temporadas me han mencionado (…) y Mariana nunca ha estado” Mariana Ochoa

¿Mariana Ochoa podría entrar al reality LCDLFMX? Ella pone alto a RUMORES sobre su participación 😱#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ZFNixONfXc — De Primera Mano (@deprimeramano) June 19, 2026

Mariana Ochoa dice que se irá de viaje a España el 1 de julio, por lo que no podría ser parte de La Casa de los Famosos México 2026.

La cantante ya tiene su agenda llena de actividades y después de viajar a Europa, se tomará unas vacaciones.

“Yo tengo planeadas mis vacaciones, así que me voy de vacaciones. Regreso a México a montar y a renovar el concierto que voy a presentar en La Maraka el 17 de octubre” Mariana Ochoa

¿Mariana Ochoa miente? No se descarta que esté en La Casa de los Famosos México 2026

El conductor Ernesto Buitrón aseguró para Todo para la Mujer que Mariana Ochoa y el stylist Aldo Rendón serían parte de La Casa de los Famosos México 2026, e incluso ya habían firmado su contrato.

Mariana Ochoa negó este rumor, pero también existe la posibilidad de que no hable de su ingreso al reality por confidencialidad.

El contrato de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2026 estipula que la televisora será quien revele el nombre del participante durante la promoción final.

Si algún habitante se apresura y revela su participación en La Casa de los Famosos México 2026, podría ser sancionado económicamente.

Por lo que Mariana Ochoa estaría evitando el tema para no tener problemas con la producción.