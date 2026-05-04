Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, sorprendió al revelar que le gustaría sumar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como participante en la cuarta temporada del reality.

“Nos encantaría contar con gente como Omar Harfuch, estaría genial. Las mujeres mueren por él” Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México

La propuesta generó debate en redes sociales, pues la presencia de Omar García Harfuch podría atraer gran audiencia y dar un giro inesperado al programa.

Aunque el secretario de seguridad no ha emitido postura, Noguerón aseguró que habrá sorpresas en el casting, mientras circulan nombres de posibles celebridades para la nueva edición.

Rosa María Noguerón quiere a Omar García Harfuch en La Casa de los Famosos México

En medio de rumores sobre quiénes serían los participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la productora tiene claro que un personaje que haría que todo el mundo quisiera ver el reality.

Se trata nada más y nada menos que de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Rosa María Noguerón cree que Omar García Harfuch sería un gran elemento dentro de La Casa de los Famosos México.

“Así como se hicieron cobijas del Team Infierno, ojalá que pudiera estar. Sería maravilloso” Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México

Señaló que muchas personas no se perderían ni un minuto de La Casa de los Famosos México, para ver a Omar García Harfuch.

“Todo México estaría viendo La Casa de los Famosos para no perderse un solo segundo, sus nominaciones, cuando se levanta en las mañanas, si le gusta cocinar, como bromea con los demás habitantes” Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México

Rosa María Noguerón puntualizó que le encantaría que Omar García Harfuch aceptará su invitación para entrar a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Aunque no quiso revelar más detalles sobre los posibles participantes, destacó que habrá grandes sorpresas en el casting para esta nueva emisión.

“Yo creo que habrá grandes sorpresas en el casting. A mí me encantaría, ojalá que aceptará nuestra invitación” Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México

Pese a las declaraciones de la productora, Omar García Harfuch no ha realizado ningún pronunciamiento sobre si aceptaría o no entrar a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Se revelan posibles participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

Hasta el momento no hay ningún participante confirmado para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, a través de las redes sociales han empezado a circular algunos nombres, aunque Omar García Harfuch no se encontraba mencionado en ninguna lista.

De acuerdo con la cuenta Más Farándula News entre los posibles participantes para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México estarían:

Sylvia Pasquel

Consuelo Duval

Cry (influencer)

Yahir

Gaby Platas

Gaby Goldsmith

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Georgina

Frida Araujo

Raúl Coronado

Carlos Said

Irlanda Valenzuela

Marco Fabián

Gary Centeno

Armando Hernández

Flor de Saracho

Cabe recordar que por el momento no hay ningún habitante confirmado para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que falta esperar un anuncio oficial.