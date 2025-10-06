La Casa de los Famosos México 2025 llega a su final tras 10 semanas de competencia.

Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025 después de superar retos, nominaciones y rivalidades entre otros habitantes.

Aldo Tamez de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

El momento de la verdad llegó a La Casa de los Famosos México 2025 y al final de la noche ya había un ganador de la tercera temporada.

Al final la decisión estuvo entre Dalilah Polanco y Aldo Tamez de Nigris, siendo este último quien se coronó con el primer lugar y quien apagó las luces de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025?

Esta temporada de La Casa de los Famosos México 2025 contó con 6 finalistas.

Sin embargo no todos estuvieron presentes en la última gala de la temporada, pues el sexto finalista salió tres días antes por los votos del público:

Dalilah Polanco: 53 años de edad, actriz El Abelito: 24 años de edad, influencer de redes sociales Shiky: 53 años de edad, conductor de televisión Mar Contreras: 44 años de edad, actriz de telenovelas Alexis Ayala: 60 años de edad, actor de telenovelas

¿Quiénes fueron los eliminados de La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México 2025 dio inicio el domingo 17 de julio con la primera gala de la temporada.

Un total de 15 habitantes ingresaron con el sueño de llevarse a sus casas el gran premio de 4 millones de pesos.

Por desgracia habitantes se fueron quedando en el camino y ellos son: