Ernesto Laguardia reveló si es verdad que será el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026 tras rumores.

El domingo 26 de julio se estrena La Casa de los Famosos México 2026, por lo que ya comienzan a surgir los nombres de sus posibles participantes.

Un promocional dio pistas sobre el primer habitante confirmado y muchos creen que se trata de Ernesto Laguardia.

Ernesto Laguardia suena como el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Ante las especulaciones de su posible participación en La Casa de los Famosos México, Ernesto Laguardia fue cuestionado sobre si es verdad que será parte del reality.

Ernesto Laguardia mencionó que conoce el proyecto, pero negó saber algo sobre su supuesta estancia en La Casa de los Famosos México 2026.

“¿Qué casa? Fíjate sí conozco el proyectos, es un proyecto muy padre, es muy interesante, pero no te puedo decir nada porque no sé nada hasta ahorita” Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia (Instagram/@ernestolaguardiaoficial)

El actor mencionó que respeta a quienes deciden participar en estos reality shows, pues las emociones que exponen dan de qué hablar.

Ernesto Laguardia refirió que a él no le gustan los escándalos y ha manejado su carrera con respeto: “Siempre lo he hecho con respeto y con gran esfuerzo”

“Lo que he visto en la televisión y lo que he seguido en redes (…) he visto que ahí las emocionas se exacerban mucho, entonces yo respeto mucho a la gente que tiene esta estabilidad emocional, esta forma de ver la vida de respeto, cariño y nunca dejarse” Ernesto Laguardia

Por esta razón Ernesto Laguardia sería parte de La Casa de los Famosos México 2026

El promocional sobre el primer confirmado de La Casa de los Famosos México 2026 ofrece algunas pistas sobre el famoso y muchos aseguran que se trata de Ernesto Laguardia.

Una de las pistas muestra una imagen de XV años, relacionada a que Ernesto Laguardia formó parte de la novela Quinceañera.

También muestra un caso de bombero y el actor interpretó un personaje similar en la novela Desencuentro.

Otra de las pistas que llamó la atención fue un traje de época, por lo que muchos recordaron que Ernesto Laguardia actuó en la telenovela Amor real.

La Casa de los Famosos México 2026 revelará a su primer habitante el domingo 5 de julio al finalizar el partido de México vs Inglaterra.