CA7RIEL y Paco Amoroso abrirán una Pop Up Store en la CDMX como antesala a sus conciertos agotados en el Palacio de los Deportes.

El espacio temporal, inspirado en el concepto estético de su álbum Free Spirits, ofrecerá mercancía oficial, incluyendo una playera de edición especial para México y un CD exclusivo del tour.

La tienda estará disponible el miércoles 5 de agosto en Copenhague 27, Colonia Juárez, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., con entrada gratuita y ambientación acorde al universo visual del dúo.

Esta es la fecha, sede y horarios de la Pop up store de CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX

La Pop Up Store oficial de CA7RIEL y Paco Amoroso en la CDMX está inspirada en su álbum y concepto estético Free Spirits y estos son todos los detalles:

Fecha: El evento tendrá lugar el miércoles 5 de agosto de 2026

Sede: La ubicación es en Copenhague 27, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

Horarios: La tienda estará abierta al público en un horario de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Pop up store de CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX (@ticketelhamster / X )

La entrada es gratuita y la tienda ofrecerá mercancía exclusiva de la gira, como una playera de edición especial para México, un CD exclusivo del tour, sudaderas, gorras y otros accesorios.

Esta apertura ocurre justo antes de sus presentaciones agotadas en el Palacio de los Deportes los días 6 y 7 de agosto.

Usuarios recomiendan dress code para asistir a la Pop up store de CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX

A través de las redes sociales se ha sugerido por la comunidad de fans un dress code para asistir a la Pop Up Store en la CDMX que consiste en vestir colores neutros, blanco y beige.

Esta iniciativa busca que los asistentes hagan juego con el concepto estético y visual de su más reciente álbum, Free Spirits.

Además, la tienda es una oportunidad ideal para que los seguidores consigan mercancía oficial y terminen de armar sus outfits para los conciertos que se llevarán a cabo los días 6 y 7 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Estas presentaciones forman parte de su “Free Spirits World Tour”, ambos conciertos ya se encuentran agotados.