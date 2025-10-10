El programa Hoy se viste de luto al anunciar la muerte de Fede Dorcaz, la pareja de Mariana Ávila; ambos serían participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

Los conductores de Hoy lamentaron la muerte del músico argentino Fede Dorcaz, aunque no quisieron dar más detalles sobre su fallecimiento.

Conductores de Hoy confirman la muerte de la pareja de Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Antes de finalizar la emisión del viernes 10 de octubre de 2025 del programa Hoy, los conductores se reunieron en el foro para confirmar la muerte de la pareja de Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Conductores de Hoy revelaron que Fede Dorcaz sería pareja de Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 y por ello ya se encontraban ensayando.

Al borde de las lágrimas, Andrea Legarreta señaló: “Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”.

Visiblemente afectados, los conductores de Hoy recordaron que pudieron convivir estos últimos días con Fede Dorcaz y descubrieron que era una gran persona.

Algunos participantes de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy también se mostraron consternados por la noticia.

El programa Hoy mostró algunos de los ensayos de Fede Dorcaz en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 y es que se estaba preparando para brillar en la pista de baile.

Fede Dorcaz se había mostrado muy feliz de participar en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 y es que era su primer reality.

Durante sus entrevistas, Fede Dorcaz confesó que quería destacar en México por lo que estaba practicando para tener un acento neutro y poder incursionar en telenovelas.

Incluso Fede Dorcaz participó en una dinámica con Mariana Ávila para demostrar que tanto se conocían después de más de un año de relación.

Participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 conmocionados por la muerte de la pareja de Mariana Ávila

La muerte de la pareja de Mariana Ávila tomó por sorpresa a los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

Kunno no dudo en resaltar que Fede Dorcaz siempre se mostró dispuesto a convivir con cada uno de ellos, pese a que no los conocía.

“No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros” Kunno

También se destacó que Fede Dorcaz siempre se mostró dispuesto a ayudar a sus compañeros y es que mostró que tenía una gran capacidad para el baile.

Sin embargo, Fede Dorcaz reconoció que algo que le estaba costando trabajo eran las cargadas.

Al final el programa Hoy despidió a Fede Dorcaz con un aplauso y le mandaron su apoyo a Mariana Ávila en este difícil momento que estaba viviendo.