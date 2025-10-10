La muerte del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz impactó al mundo del espectáculo, y es que era pareja de la creadora de contenido Mariana Ávila.

Mariana Ávila ya había sido anunciada para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025; su pareja de baile sería su novio, Fede Dorcaz.

La relación de Mariana Ávila y Fede Dorcaz fuera de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

A días del estreno de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, la producción vive un difícil momento luego de que se dio a conocer el asesinato en CDMX de uno de sus participantes.

Se trata nada más y nada menos que del músico argentino Fede Dorcaz, quien todavía no era anunciado como participante, pero ya se encontraba ensayando a lado de su pareja Mariana Ávila.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

No solo en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025, Fede Dorcaz era pareja de la venezolana Mariana Ávila

Ambos mantenían una relación desde enero de 2024 y así lo compartían en sus redes sociales.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

En diversas ocasiones, Mariana Ávila y Fede Dorcaz se mostraban juntos y compartían con sus seguidores detalles de su relación.

Se mostraban muy enamorados e incluso confesaban que eran pocas las veces que se enojaban.

Antes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025, Mariana Ávila y Fede Dorcaz ya habían colaborado en una canción

Mariana Ávila y Fede Dorcaz habían colaborado juntos en la canción Moka, la cual se estrenó en febrero de 2025.

En el video, Mariana Ávila y Fede Dorcaz se besaron por primera vez frente a las cámaras.

Para Mariana Ávila era importante que cuando besara a Fede Dorcaz frente a las cámaras fuera por un motivo muy especial, por lo que su video le pareció un momento indicado.

Durante los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, Mariana Ávila y Fede Dorcaz habían demostrado su buena química.

Y es que a ambos les gustaba bailar y el tener una relación fuera de Las Estrellas Bailan en Hoy, les ayudaba a tener una mayor confianza.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz tenían varios proyectos tanto juntos como por separado, pues ambos estaban luchando por crear una carrera sólida dentro de la industria del espectáculo.