La noticia de la muerte de Fede Dorcaz en la CDMX fue confirmada por el programa Hoy y ya hay foto de los presuntos responsables del asesinato del argentino.

Fede Dorcaz de 29 años de edad, iba a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, incluso horas antes de su muerte fue a Televisa donde iniciaría su primer reality show.

Posibles asesinos de Fede Dorcaz en CDMX fueron captados en estas fotos

Por la noche del 9 de octubre, el reportero C4 Jiménez reportó la muerte de un “hombre originario de Argentina” en Periférico, CDMX. Luego se supo que se trató de Fede Ordaz.

Fede Ordaz no era muy conocido en México, pero el mismo 9 de octubre fue presentado en el programa Hoy como concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a su pareja Mariana Ávila.

Ahora, C4 Jiménez difundió las fotos de los presuntos asesinos del argentino, señalando que fue un ataque directo en un asalto en Periférico.

Se dice que los asaltantes buscaban reloj, alhajas y dinero de Fede Ordaz, pero cuando él se negó le dispararon y huyeron en una moto por Periférico.

Presuntos asesinos de Fede Dorcaz. (@c4jimenez)

Según lo que se puede ver, los responsables del asesinato de Fede Ordaz que se cree eran cuatro y vestían sudaderas; una azul, amarilla y otras de color oscuro.

Minutos después del asalto que terminó en asesinato del argentino, personas que viajaban por Periférico ya sabían que la persona había muerto pues se encontraban policías en la zona.

“LO MATARON, WEY!"

La @FiscaliaCDMX y la @SSC_CDMX rastrean en distintas colonias de @AlcaldiaMHmx a los 4 tipos q mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.

De esa zona salieron, y ahí se ocultaron.

Así grabó un automovilista, segundos después del crimen. pic.twitter.com/tPp7MwTmMA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 10, 2025

Horas antes de que Fede Ordaz fueron asesinado en CDMX, el argentino estuvo en el programa Hoy y se cree acudió a su ensayo para Las Estrellas Bailan en Hoy.