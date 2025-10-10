La muerte de músico argentino Fede Dorcaz dejó a la industria del espectáculo en un desolador luto.

Horas antes de ser asesinado en CDMX, Fede Dorcaz se habría mostrado feliz en los ensayos de Las Estrellas bailan en Hoy 2025. En su última publicación de Instagram se observan las instalaciones del foro.

Último video de Fede Dorcaz en Las Estrellas bailan en Hoy pic.twitter.com/12ypCyD5YF — Fabs h (@Fabsh13H) October 10, 2025

Esta fue la última publicación de Fede Dorcaz donde se muestra en Las Estrellas bailan en Hoy antes de morir

Aunque todavía no era anunciado, Fede Dorcaz sería uno de los participantes de Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

Este proyecto lo mantenía muy emocionado y es que no solo sería su primer reality, sino que además era la pareja de su novia Mariana Ávila.

Incluso horas antes de su muerte, Fede Dorcaz había compartido con sus seguidores que se encontraba en las instalaciones de Televisa.

Sin embargo, el argentino sí se mostró muy feliz dentro de las instalaciones de la televisora, donde ya había acudido a promocionar su música.

Cabe recordar que Fede Dorcaz había confesado sus deseos de incursionar en la actuación, por lo que estaba practicando tener un acento neutro para que pudiera ser considerado por productores.

Es por ello por lo que sabía que su participación en Las Estrellas bailan en Hoy 2025 sería muy importante para tener una mayor visibilidad.