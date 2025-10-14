Días antes de su asesinato en Ciudad de México (CDMX), Fede Dorcaz compartió un video en sus redes, el cual grabó y eliminó casi de manera inmediata.

La noche del 9 de octubre, Fede Dorcaz, modelo argentino, fue asesinado mientras circulaba en calles de Miguel Hidalgo, lo que derivó en una investigación que no ha arrojado ningún detenido.

El periodista Carlos Jiménez apuntó que Fede Dorcaz fue víctima de un ataque directo, sin embargo, su novia, Mariana Ávila, descarta la teoría y aseveró que se trató de un asalto que terminó mal.

Fede Dorcaz compartió video de un asalto en Polanco días antes de ser asesinado en la CDMX

Fue el publicista de Fede Dorcaz, Otto Rojas quien dio a conocer que el participante de Las Estrellas Bailan en Hoy grabó y publicó el video de un asalto en Polanco, días antes de su muerte.

Tal como señaló para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Fede Dorcaz presenció un asalto en Polanco, hecho que grabó y subió el video a sus redes, aunque lo eliminó minutos después por recomendación de Otto Rojas.

Sin embargo, tanto el programa como seguidores de Fede Dorcaz señalaron que el video pudiera ser otro motivo detrás de su asesinato, como una presunta represalia por grabar el asalto.

Aunque de momento las autoridades no han confirmado que el video sobre dicho asalto en Polanco sea una línea de investigación por el asesinato de Fede Dorcaz, cuyo cuerpo fue reconocido por Otto Rojas.