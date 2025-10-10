Mariana Ávila es una creadora de contenido y cantante que recientemente se unió al elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Te contamos todo lo que sabemos sobre la creadora de contenido Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, como:

¿Quién es Mariana Ávila?

Mariana Ávila de la Torre es originaria de Venezuela; sin embargo, reside la mayor parte del tiempo en Bogotá, Colombia.

Actualmente la youtuber y cantante se encuentra en la CDMX, pues forma parte del elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy.

¿Cuántos años tiene Mariana Ávila?

Mariana Ávila nació el 22 de diciembre de 1994, por lo que actualmente tiene 30 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Mariana Ávila?

Debido a que Mariana Ávila cumple años el 22 de diciembre, la cantante nació bajo el signo zodiacal de capricornio.

¿Mariana Ávila tiene esposo?

Mariana Ávila no tiene esposo; sin embargo, desde 2024 sostenía una relación con Fede Dorcaz, quien fue asesinado en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, la noche del 9 de octubre.

Fede Dorcaz y Mariana Ávila (Fede Dorcaz/ Instagram)

También sostuvo un romance con Flavio Andrés Broianigo, conocido en Youtube como YOLO.

¿Mariana Ávila tiene hijos?

Se desconoce si Mariana Ávila tiene o no hijos.

¿Qué estudió Mariana Ávila?

Mariana Ávila se graduó de la licenciatura en periodismo en Venezuela; carrera que ejerció desde 2016, cuando fue reportera para Anzoátegui TV.

¿Cuál es la trayectoria de Mariana Ávila?

Mariana Ávila se ha convertido en una de las estrellas de YouTube y una popular creadora de contenido en plataformas como TikTok e Instagram, donde tiene millones de seguidores.

Recientemente incursionó en el mundo musical, con el album Dollypop, que incluye una colaboración con Fede Dorcaz, su pareja hasta el momento de su muerte.

Actualmente es una de las participantes del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, cuya participación fue anunciada el día de la muerte de Dorcaz.