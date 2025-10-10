Letra y significado de Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila

La muerte del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, asesinado en CDMX a los 29 años, ha provocado que su canción “Moka” se vuelva tendencia en redes sociales.

Esta canción fue lanzada en febrero de 2025 junto a su novia, la cantante, actriz e influencer venezolana Mariana Ávila, de 30 años y con quien participaría en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

Tras el lamentable asesinato de Fede Dorcaz, la melodía ha ganado relevancia nuevamente, recordando la colaboración artística que ambos realizaron. Fans y seguidores han compartido la canción en homenaje al artista, generando un aumento en las reproducciones y comentarios en plataformas digitales.

Esta es la letra de Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila

A continuación te dejamos la letra y video de Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila:

No estaba puesta pa’ nada romántico

Guardé el core en un ático

Para no volver a caer

Mis sentimientos en modo automático

Todo iba tan rápido

Y las señales no pude ver

Pero llegaste tú y ahora todo sabe mejor

Desde que te probé volví a creer en el amor

Porque tu boca sabe a moka

Me tiene loca

Me gustas más de lo que yo quisiera

Y cuando con la mía se topa

Me desenfoca

Quisiera que el tiempo retrocediera

Me sabe a moka

Papara, papara, papara

Me tiene loca

Papara, papara, papara

Y me provoca

Papara, papara, papara

Tu boca moka

Papara, papara, papara

Me acelera el café de su pelo

Adicto a sus ojitos caramelos

Como espresso todo lo que siento por ti

Desde luego ya te estoy saboreando

Si supieras lo que estoy imaginando

Salimos y la gente se nos queda mirando

Baby tú y yo somos la pareja del año

Tú eres lo más rico del menú

Uh-uh-uh-uh

Yo te doy un cien en el review (en el review)

Uh-uh-uh-uh

Vives en mi mente como el loop

Verte desnuda me pone en el mood

Porque tu boca sabe a moka (moka)

Me tiene loca (oh)

Me gustas más de lo que yo quisiera

Y cuando con la mía se topa

Me desenfoca

Quisiera que el tiempo retrocediera

Porque tu boca sabe a moka

Y me provoca

Me gustas más de lo que yo quisiera

Y cuando con la mía se topa

Me desenfoca

Quisiera que el tiempo retrocediera

Me sabe a moka

Papara, papara

Me tiene loca

Papara, papara, papara

Y me provoca

Papara, papara, papara

Tú tienes esa receta que me complementa

Que me complementa (saibu, saibu)

Tú tienes esa receta que me complementa

Que me complementa (soy mariana)

Tú tienes esa receta que me complementa

Que me complementa

¿Qué significa Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila?

Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila es uno de los recientes temas musicales que suena fuertemente en la radio y el streaming.

Pues es Moka es una canción pop que conecta con el romanticismo en su letra, además de un sonido pegadizo.

Mismo sonido pegadizo de Moka, la canción Fede Dorcaz y Mariana Ávila que celebra el amor de una manera distinta con una letra llena de metáforas.

Que denotan en su significado lo bonito que es conectar con alguien como con un café Moka, donde su sabor es inigualable y su efecto aún mejor.

Y que en cada estrofa y coro de Moka, la canción Fede Dorcaz y Mariana Ávila juega con lo adictivo que puede ser el amor.

Tal y como el sabor de la Moka con la mezcla del café y chocolate, mientras que también tiene en su significado lo perfecto que puede ser esta bebida como el amor.

De ahí que se tenga un estribillo en el que se puede leer “tú tienes esa receta que me complementa”.

Por su parte, los propios Fede Dorcaz y Mariana Ávila, en entrevistas anteriores apuntan que Moka es una canción que celebra en conjunto su pasión no solo como pareja, sino también por la música.

Lo que hace que Moka, la canción Fede Dorcaz y Mariana Ávila sea aún más profunda con la dulzura y lo real del amor; y que hoy vuelve a ser protagonista pese a la lamentable noticia de la muerte del cantante y modelo.