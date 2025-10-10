Letra y significado de Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila

La muerte del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, asesinado en CDMX a los 29 años, ha provocado que su canción “Moka” se vuelva tendencia en redes sociales.
Esta canción fue lanzada en febrero de 2025 junto a su novia, la cantante, actriz e influencer venezolana Mariana Ávila, de 30 años y con quien participaría en Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.
Tras el lamentable asesinato de Fede Dorcaz, la melodía ha ganado relevancia nuevamente, recordando la colaboración artística que ambos realizaron. Fans y seguidores han compartido la canción en homenaje al artista, generando un aumento en las reproducciones y comentarios en plataformas digitales.
Esta es la letra de Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila
A continuación te dejamos la letra y video de Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila:
No estaba puesta pa’ nada romántico
Guardé el core en un ático
Para no volver a caer
Mis sentimientos en modo automático
Todo iba tan rápido
Y las señales no pude ver
Pero llegaste tú y ahora todo sabe mejor
Desde que te probé volví a creer en el amor
Porque tu boca sabe a moka
Me tiene loca
Me gustas más de lo que yo quisiera
Y cuando con la mía se topa
Me desenfoca
Quisiera que el tiempo retrocediera
Me sabe a moka
Papara, papara, papara
Me tiene loca
Papara, papara, papara
Y me provoca
Papara, papara, papara
Tu boca moka
Papara, papara, papara
Me acelera el café de su pelo
Adicto a sus ojitos caramelos
Como espresso todo lo que siento por ti
Desde luego ya te estoy saboreando
Si supieras lo que estoy imaginando
Salimos y la gente se nos queda mirando
Baby tú y yo somos la pareja del año
Tú eres lo más rico del menú
Uh-uh-uh-uh
Yo te doy un cien en el review (en el review)
Uh-uh-uh-uh
Vives en mi mente como el loop
Verte desnuda me pone en el mood
Porque tu boca sabe a moka (moka)
Me tiene loca (oh)
Me gustas más de lo que yo quisiera
Y cuando con la mía se topa
Me desenfoca
Quisiera que el tiempo retrocediera
Porque tu boca sabe a moka
Y me provoca
Me gustas más de lo que yo quisiera
Y cuando con la mía se topa
Me desenfoca
Quisiera que el tiempo retrocediera
Me sabe a moka
Papara, papara
Me tiene loca
Papara, papara, papara
Y me provoca
Papara, papara, papara
Tú tienes esa receta que me complementa
Que me complementa (saibu, saibu)
Tú tienes esa receta que me complementa
Que me complementa (soy mariana)
Tú tienes esa receta que me complementa
Que me complementa
¿Qué significa Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila?
Moka, la canción de Fede Dorcaz y Mariana Ávila es uno de los recientes temas musicales que suena fuertemente en la radio y el streaming.
Pues es Moka es una canción pop que conecta con el romanticismo en su letra, además de un sonido pegadizo.
Mismo sonido pegadizo de Moka, la canción Fede Dorcaz y Mariana Ávila que celebra el amor de una manera distinta con una letra llena de metáforas.
Que denotan en su significado lo bonito que es conectar con alguien como con un café Moka, donde su sabor es inigualable y su efecto aún mejor.
Y que en cada estrofa y coro de Moka, la canción Fede Dorcaz y Mariana Ávila juega con lo adictivo que puede ser el amor.
Tal y como el sabor de la Moka con la mezcla del café y chocolate, mientras que también tiene en su significado lo perfecto que puede ser esta bebida como el amor.
De ahí que se tenga un estribillo en el que se puede leer “tú tienes esa receta que me complementa”.
Por su parte, los propios Fede Dorcaz y Mariana Ávila, en entrevistas anteriores apuntan que Moka es una canción que celebra en conjunto su pasión no solo como pareja, sino también por la música.
Lo que hace que Moka, la canción Fede Dorcaz y Mariana Ávila sea aún más profunda con la dulzura y lo real del amor; y que hoy vuelve a ser protagonista pese a la lamentable noticia de la muerte del cantante y modelo.