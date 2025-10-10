Durante las primeras horas del 10 de octubre, Mariana Ávila se despidió de Fede Dorcaz, músico argentino asesinado en la CDMX. A las 06:40 horas compartió este mensaje:

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré para siempre” Mariana Ávila, novia y pareja en Las Estrellas Bailan en Hoy de Fede Dorcaz

La venezolana Mariana Ávila -pareja y novia del músico argentino-, supo antes que nadie de su muerte pero fue en el programa Hoy que confirmaron su fallecimiento y se despidieron al talento de Las Estrellas bailan en Hoy.

El mensaje de Mariana Ávila con el que se despide de Fede Dorcaz

Fue por medio de cuenta de X (antes Twitter) que Mariana Ávila escribió unas palabras de despedida a su su novio Fede Dorcaz.

En su mensaje, la joven demostró el fuerte afecto al músico, prometiéndole que lo amará siempre.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...