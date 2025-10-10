Durante las primeras horas del 10 de octubre, Mariana Ávila se despidió de Fede Dorcaz, músico argentino asesinado en la CDMX. A las 06:40 horas compartió este mensaje:
“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré para siempre”Mariana Ávila, novia y pareja en Las Estrellas Bailan en Hoy de Fede Dorcaz
La venezolana Mariana Ávila -pareja y novia del músico argentino-, supo antes que nadie de su muerte pero fue en el programa Hoy que confirmaron su fallecimiento y se despidieron al talento de Las Estrellas bailan en Hoy.
El mensaje de Mariana Ávila con el que se despide de Fede Dorcaz
Fue por medio de cuenta de X (antes Twitter) que Mariana Ávila escribió unas palabras de despedida a su su novio Fede Dorcaz.
En su mensaje, la joven demostró el fuerte afecto al músico, prometiéndole que lo amará siempre.
Nota en desarrollo. En breve más información...