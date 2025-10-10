El músico y actor argentino Fede Dorcaz fue asesinado en la zona de Constituyentes, al poniente de la Ciudad de México (CDMX), situación que ha causado indignación no solo en la capital sino en la televisión mexicana.

Fede Dorcaz había iniciado ensayos para participar en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy que está por estrenarse.

El también modelo, de 29 años de edad, había llegado apenas hace dos años a México y estaba en el ascenso de su carrera.

Muere Fede Dorcaz, pareja de Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Fede Dorcaz tenia 2 años en México; iba a participar en las Estrellas Bailan en Hoy

El joven músico nacido en enero de 1996 no solo había logrado proyectos en México sino también en Estados Unidos, pues recientemente participó en los Premios Juventud 2025 que organiza la televisora Univision.

Esta misma mañana le dedicaron un minuto de aplausos en el Programa Hoy, de Televisa, donde iba a participar en Las Estrella Bailan en Hoy, incluso ya había iniciado ensayos.

Personajes como Galilea Montijo, Raúl Araiza y más en Hoy se dijeron conmocionados por el suceso.

Fede Dorcaz fue asesinado en ataque directo

La Policía CDMX informó que el asesinado de Fede Dorcaz pudo tratarse de un ataque directo y el periodista Carlos Jimenez detallo que le dejaron el reloj, alhajas y dinero ademas de la camioneta Jeep blanca que fue rentada.

De esta manera, hay elementos que descartarían los primeros reportes de un posible asalto como los que ocurren constantemente en la zona.

El joven argentino recibió un balazo por lo que se refuerza la idea de un ataque directo.

Buscan a 4 hombres por asesinato de Fede Dorcaz

Fede Dorcaz, músico argentino de 29 años, fue atacado a tiros cuando manejaba una camioneta jeep color blanco y quedó tenido en el asfalto junto al vehículo.

Un automovilista fue quien pidió ayuda para el joven pero al llegar la Cruz Roja nada pudieron hacer.

El ataque a Fede Dorcaz se dio en la lateral de Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. Ya se buscan a cuatro personas las que cometieron el asesinatos y huyeron en dos motos.