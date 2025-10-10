Fede Dorcaz murió en un ataque directo la noche del 9 de octubre de 2025, cuando circulaba en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo en CDMX.

El músico argentino fue atacado cuando conducía una camioneta rentada sobre avenida Constituyentes; un hombre se acercó y le disparó.

De acuerdo con los reportes, Fede Dorcaz fue encontrado con todas sus pertenencias y el dinero que portaba.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Fede Dorcaz como:

¿Quién era Fede Dorcaz?

¿Cuántos años tenía Fede Dorcaz?

¿Qué signo zodiacal era Fede Dorcaz?

¿Fede Dorcaz tenía esposa?

¿Fede Dorcaz tenía hijos?

¿Qué estudió Fede Dorcaz?

¿Cuál fue la trayectoria de Fede Dorcaz?

El músico argentino Fede Dorcaz, fue asesinado en CDMX el 9 de octubre de 2025 (Especial)

¿Quién era FedeDorcaz?

Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, es un cantante y modelo argentino originario de Mar del Plata. Iba a ser participante del reality show de Hoy, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Se encontraba en México trabajando; fue atacado en México, donde perdió la vida tras recibir un disparo.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un ataque directo perpetrado en la calle Electrificación de la colonia Ampliación Daniel Garza de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El día de su asesinato compartió una historia ubicado en una de las instalaciones de Televisa.

¿Cuántos años tenía Federico Dorcaz?

Fede Dorcaz, originario de Argentina, nació el 28 de enero de 1996, por lo que tenía 29 años de edad al momento de su asesinato.

¿Qué signo zodiacal era Federico Dorcaz?

Debido a que Fede Dorcaz cumple años el 28 de enero, el modelo y cantante argentino nació bajo el signo de Acuario.

¿Federico Dorcaz tenía esposa?

Fede Dorcaz no se encontraba casado al momento de su muerte; en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy iba a ser pareja de la venezolana Mariana Ávila.

¿Federico Dorcaz tenía hijos?

Se desconoce si Fede Dorcaz tenía o no hijos.

¿Qué estudió Fede Dorcaz?

Se desconoce el último grado de estudios del modelo y cantante Fede Dorcaz.

¿Cuál fue la trayectoria de Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz era un modelo y cantante argentino que fue asesinado en un ataque directo en México.

Como modelo, pertenecía a la agencia Elite Model Look; además, tenía canciones producidas por Podcast Music Inc.

En febrero de 2025 estrenó una canción con su pareja, Mariana Ávila, de nombre Moka.