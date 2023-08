La noche del 31 de julio se llevó a cabo la dinámica para destapar al primer finalista de La Casa de los Famosos México, la cual consistía en buscar -entre 30- la caja de regalo que tenía el pase dorado.

La Barby Juárez y Nicola Porcella fueron los finalistas de ésta cardiaca prueba; no obstante, el codiciado pase dorado lo consiguió el locutor peruano, de 35 años de edad.

“Me muero, no lo puedo creer. Yo dije que no era finalista, que me iba a la primera”, dijo Nicola Porcella, quien no podía dejar de sonreír con su ticket en mano, así como agradeció a cada uno de sus compañeros.

“Gracias a todos ellos, incluida La Barby, son todos ellos los que me cuidaron para yo estar acá”, agregó y sin más se burló de Jorge Losa, de 33 años de edad, quien hubiera agradecido su triunfo al país y a su pueblo.

“Gracias México ¡Jolines!”, gritó a modo de mofa del último eliminado de La Casa de los Famosos México.

Es sin duda una nueva victoria para el Team Infierno, quienes estarían asegurando su pase a la final ya que la boxeadora, de 43 años de edad, no quiere estar más en el reality show pues se siente sola y da por hecho que no es popular.

Wendy Guevara celebra victoria de Nicola Porcella como primer finalista de La Casa de los Famosos México

El pase dorado adorna el cuarto del Infierno. Está a la vista para recordarle a Nicola Porcella que podría ser el gran ganador y que se reunirá con su hijo en Ciudad de México.

Por ello, Wendy Guevara, de 29 años de edad, celebra el triunfo de su compañero ya que da por hecho que padre e hijo muy pronto se verán.

Y es que el participante dejó un permiso firmado para que su hijo Adriano salga de Perú y pueda ir a México para la gran final de La Casa de los Famosos México, donde no pensó llegar.

Consciente de esto el locutor peruano agradece que la suerte estuviera de su lado así como dedica su victoria a su hijo Adriano y a su mamá Fiorella Solimano. Por supuesto, da gracias a sus fans, a quienes han ido a gritarle.

Mauricio Garza ingresa a La Casa de los Famosos México y huele los calzones de Nicola Porcella

Previo a destaparse al primer finalista, Mauricio Garza, de 31 años de edad, ingresó al vestidor de La Casa de los Famosos México donde además de probarse los zapatos de Wendy Guevara, olió los calzones de Nicola Porcella.

Sí, sin importar el qué dirán, el conductor tomó los boxers y comenzó a olerlos, posteriormente revisó que estuvieran limpios.

Quizá buscando la simpatía de los fans tras pelearse en vivo con Apio Quijano de 46 años y hasta correrlo de la post Gala de Eliminación.

Esto causó el desagrado de Galilea Montijo y Cecilia Galliano, de 50 y 41 años de edad, respectivamente, quienes observaban con atención a su compañero de galas.