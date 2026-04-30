Alexis Ayala confirmó finalmente los rumores y anunció su separación de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja” Alexis Ayala

El actor de 60 años de edad explicó que la decisión fue tomada por Cinthia Aparicio, actriz de 33 años, debido a que sus proyectos de vida ya no coincidían.

Ayala subrayó que la ruptura se da en buenos términos, con respeto y cariño, y aseguró que seguirá siendo “porrista” de su expareja en sus futuros proyectos.

El productor mexicano se apoya en su familia y no descarta volver a enamorarse.

Separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se da en los mejores términos

Alexis Ayala no mencionó que su separación de Cinthia Aparicio estuviera relacionada con la diferencia de edades o por una tercera persona.

No obstante, Alexis Ayala dejó entrever que sus proyectos de vida ya no coinciden y que esto marcó una distancias entre ambos.

“Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien” Alexis Ayala

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Por lo que respetando su decisión, el también productor mexicano, subraya que existe respeto y cariño por lo que tal vez lo veremos junto a ella en “otros horizontes”, esto en referencia a que los dos pertenecen al mundo del espectáculo.

Así como será el porrista de Cinthia Aparicio en sus futuros proyectos laborales.

“Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes. Hay que tenerle mucho respeto al amor, y el amor que he tenido con Cinthia, es muy grande e importante” Alexis Ayala

Alexis Ayala se apoya en su familia y no se cierra al amor

Alexis Ayala lo deja claro. No vive en el drama, por el contrario, se encuentra bien y firme, “viviendo como si fuera el primer día de su vida”.

En este momento se acompaña de su madre y sus hijas, quienes son su gran motor y el impulso para seguir adelante entre nuevas experiencias y nuevos proyectos laborales.

Cabe mencionar que éste es el tercer matrimonio fallido de Alexis Ayala, quien anteriormente compartió su vida al lado de:

Karla Álvarez (1994-1995)

Fernanda López (2014-2021)

Cinthia Aparicio (2023-2026)

Pese al reciente rompimiento de su corazón, el propio no se niega al amor:

“(El corazón) nunca está cerrado a nada, late más fuerte que nunca” Alexis Ayala

Alexis Ayala (@alexisayala / Instagram)

Cinthia Aparicio desea tener un buen final

A poco de hacerse pública la ruptura de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, la actriz deseó tener un buen cierre de abril y un gran comienzo en mayo.

“Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”, se lee en sus historias de Instagram. Palabras que curiosamente se adaptan a lo que ocurre en su vida personal.