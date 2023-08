La Gala de Eliminación encendió las cosas entre Mauricio Garza y Apio Quijano en La Casa de los Famosos México, pero el conductor ya le pidió una disculpa por correrlo.

Gracias a la intervención de Cecilia Galliano -de 41 años de edad- Apio Quijano no dejó la Post Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México.

Pero ahora, Mauricio Garza asegura que sabe reconocer sus errores y ya le pidió una disculpa pública a Apio Quijano -de 46 años de edad- por medio de un comunicado.

Mauricio Garza -de 31 años de edad-, quien es conductor de las Galas de La Casa de los Famosos México, se le puso al tú por tú a Apio Quijano y hasta lo corrió del foro.

Sin embargo, las acciones de Mauricio Garza no solo fueron mal vistas en redes sociales, sino que tras horas de reflexión, el conductor le pidió una disculpa.

A través de una historia en Instagram, Mauricio Garza le pidió una disculpa a Apio Quijano, detallando que sabe reconocer cuando comete un error.

“Reconozco que mi comportamiento no fue el adecuado. Soy un ser humano como cualquiera con días buenos y no tan buenos, pero con la madurez necesaria para reconocer mis errores y aprender de ellos”.

Asimismo, reconoció que su comportamiento en Post Gala de La Casa de los Famosos México, desató incomodidad entre sus compañeros de trabajo.

Cabe destacar que este comunicado lo lanzó el conductor de La Casa de los Famosos México, luego de la Gala del Primer Finalista que se vivió la noche del 31 de julio.

Apio Quijano se peleó en vivo con Mauricio Garza en La Casa de los Famosos México y ya ni le quedaron ganas de regresar porque ya no se sentía libre de comentar algo.

A través de un en vivo que el cantante hizo en TikTok, compartió que los de ViX se le acercaron luego del drama de Mauricio Garza en La Casa de los Famosos México, pero el conductor hasta se encerró.

Explicó que él entendía que el conductor podía haber tenido un día no tan bueno, pero que ya no se sentía cómodo de ir a las galas de ViX.

“Quiere hablar conmigo la producción y Mauricio, no me voy a cerrar, pero ya no me siento con la libertad de expresión, no me siento bienvenido”.

Apio Quijano, cantante.