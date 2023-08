La Barby Juárez prefiere irse antes que pasar una semifinal con el Team Infierno de La Casa de los Famosos México, pero en redes ven el ‘verdadero’ motivo por el que se quiere ir.

Luego de que Nicola Porcella -de 35 años de edad- obtuviera el pase como ‘Primer Finalista’, La Barby Juárez se encontró en una revolución de sentimientos.

Y es que La Barby Juárez -de 43 años de edad- argumentaba que ella prefería irse de La Casa de los Famosos México, antes que aguantar las porras donde la iban a insultar.

Sin embargo, en redes sociales ya ven que el ‘verdadero’ motivo por el que se quiere ir de La Casa de los Famosos México, es vinculado a un supuesto fraude junto a la producción.

La Barby Juárez se quiebra al no obtener el boleto de finalista en La Casa de los Famosos México

Luego de que pasó la emoción de que Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista de La Casa de los Famosos México, La Barby Juárez se quebró.

En una plática que tuvieron en la cocina de La Casa de los Famosos México, La Barby Juárez -antes de entrar al confesionario- estalló.

Les compartió a los del Team Infierno que prefería irse ya del reality show, pues al final no le interesaba ni el premio ni nada de lo que pudiera obtener.

Detalló que no se quería quedar una semana más en La Casa de los Famosos México, para aguantar sola las porras al Team Infierno y que a ella la fueran a insultar desde afueras del sitio.

Sin embargo, esta plática que tuvo con los del Team Infierno, terminó en una molestia que le demostró claramente a Nicola Porcella.

Luego de que trataron de tranquilizarla, se fueron a sus habitaciones, y aunque Nicola Porcella fue a darle las buenas noches amablemente, ella lo dejó en visto.

El peruano asegura que hasta lo volteó a ver, y se regresó a la posición en la que estaba, sin siquiera decirle gracias o alguna otra palabra.

“Se volteó me miró y se volteó (...) fue así, hasta mañana y ya”. Nicola Porcella, locutor.

Se cree que la boxeadora ignoró a Nicola Porcella, porque este celebró con un “Gracias México”, burlándose del festejo de su amigo Jorge Losa -de 33 años de edad-.

Poncho y Nicola diciéndole a la Barby que porque le molesto su forma de celebrar, ya no supo que decir



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0pQmsqyi1v — ¿Donde esta Wendy?🐝 (@dondeesta_wendy) August 1, 2023

Fans de La Casa de los Famosos México creen que La Barby Juárez quería hacer fraude para ser finalista

La Barby Juárez dijo que se quiere ir de La Casa de los Famosos México, porque no está dispuesta a que le tire hate la porra del Team Infierno, pero los televidentes ven otra cosa.

Las acciones de la boxeadora luego de no obtener el boleto directo a la final del reality show, están dando mucho de qué hablar, sobre todo por lo que sucedió en la dinámica.

Fans de La Casa de los Famosos México, aseguran que el staff le iba a dar el pase directamente a la boxeadora, pero que Nicola Porcella se atravesó y se lo quitó.

Y es que en las imágenes se ve perfectamente, como La Barby Juárez estaba esperando que saliera la caja número ‘1′ para agarrarla, cuando Nicola Porcella se atrevesó y se la ganó.

Se dieron cuenta ponchó y nicola



Ponchó le dijo a nicola “allí se la van tirar a la barby”



Nicola capta y se avienta por la caja que la barby buscaba



En el otro video: ponchó Felícita a nicola y ya está festejando por adelantado y se lo dije a Sergio, que nicola va a ganar pic.twitter.com/YC4CaCQvzp — Shark (@sharklatan) August 1, 2023

Asimismo, fans aseguraron La Barby Juárez sabía perfectamente que la caja ‘1′ tenía el boleto dorado, pues incluso antes de que se abrieran, ella ya le decía a Nicola Porcela, “felicidades”.

La Barby Juárez felicita a Nicola Porcella antes de tiempo en La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx / Tomada de video)

De modo que el advertir que ya quiere irse, es porque era la última oportunidad que la producción le iba a dar para llegar a la final.

No es la primera vez que La Barby Juárez no sabe perder, ahora se quemó en La Casa de los Famosos México

Se cree que La Barby Juárez tenía la final arreglada con la producción de La Casa de los Famosos México y como no le salió demostró que no sabe perder, pero no sería la primera vez.

En redes sociales recordaron un momento que la boxeadora tuvo, donde también demostró que perder no es lo de ella.

Y es que La Barby Juárez perdió una pelea contra Yulihan ‘La Cobrita’ Luna -de 29 años de edad-, y la acusó de “traer algo en los guantes”.

La Barby Juárez argumentó su acusación a su rival, diciendo “tengo 21 años en esto”, asegurando que los golpes que le dio ‘La Cobrita’ no eran con guantes normales.