Apio Quijano es uno de los integrantes más conocidos por el público mexicano dentro de La Casa de los Famosos México y esta semana se ganó ser ‘el líder’, decidiendo dormir junto a Nicola Porcella.

El cantante Apio Quijano -de 46 años de edad- ha destacado por ser integrante de Kabah, sin embargo, recientemente se vio inmiscuido en una fuerte controversia en el 90′s Pop Tour.

Te contamos quién es Apio Quijano, quien será líder durante una semana en La Casa de los Famosos México.

Mayormente conocido como Apio Quijano, el integrante de La Casa de los Famosos México, lleva por nombre real Héctor Quijano Tapia y es originario de la Ciudad de México.

Si por algo es reconocido Apio Quijano es por pertenecer a Kabah, un grupo musical noventero formado por:

Sin embargo, desde hace tiempo Kabah solo está conformado por 5 integrantes, siendo María José la que se lanzó como solista y no volvió a la agrupación.

A la par de que Apio Quijano, hoy líder de la semana de La Casa de los Famosos México, ejerciera una carrera como cantante, este tuvo una preparación profesional en la Universidad Holística de México.

Asimismo, estudió en el Instituto del Más Allá Alaya de Guillermo Altamirano, donde se enseña dermopercepción y el desarrollo de capacidad psíquicas.

Debido a su profesión, Apio Quijano ejerció como terapeuta por ocho años, es creyente de la medicina alternativa y tiene libros en temas espirituales como:

Gracias a su preparación profesional, fuera de Kabah, Apio Quijano tiene habilidades y conocimientos sobre:

Pese a que hubo un tiempo en el que el integrante de La Casa de los Famosos México daba consultas espirituales, decidió dejarlo pues lo describió como algo “desgastante”.

Aunque Apio Quijano no ha hecho carrera por la actuación con su persona, sí lo hizo con su voz al doblar a ‘El Pitufo Filósofo’, en la película de Los Pitufos ‘En la aldea perdida’. .

Además de La Casa de los Famosos México, Apio Quijano participó hace unos meses en ‘Soy Famosos, ¡Sácame de Aquí!, un reality show de TV Azteca.

El integrante de Kabah estuvo por dos años en el programa Hoy, con una sección de moda, pero también condujo en otros como:

Apio Quijano de La Casa de los Famosos México, siempre se ha mostrado cercano a su familia, aunque ha preferido mantener parte de su vida en privado.

Pero se sabe que tiene hermanos muy cercanos a él:

Toni Tapia, de quien se desconoce la edad, es la madre de Apio Quijano con quien tiene una estrecha relación.

Durante su infancia, el cantante vivió el divorcio de sus padres, mismo que lo llevó a vivir con su padre Eduardo -de quien se desconoce la edad- y vivir maltrato por parte de su madrastra.

Actualmente se sabe que su padre está internado en un hospital psiquiátrico y aunque Apio Quijano sí habla con él, asegura “no lo quiero”.

Apio Quijano, el integrante de La Casa de los Famosos, tiene un sobrino de nombre Sebastián que tiene autismo y es su adoración.

Respecto a sus relaciones amorosas, Apio Quijano ha mantenido alejado de las cámaras esta parte, y solo una vez dejó en claro que no es homosexual, como muchos creían.

Tiempo atrás María José, compartió que siendo integrantes de Kabah, estuvo de novia un tiempo con Apio Quijano y aludió a que sostuvieron relaciones sexuales por primera vez.

Esto desató controversia con la sexualidad de Apio Quijano y él incluso con el fin de aclarar contó que en algún momento sí pensó en convertirse en papá junto a una mujer.

El cantante señaló que para él, el amor va más allá de si es hombre o mujer, pues apuesta más en los sentimientos. Aunque sí dejó claro que solo sería papá en una relación heterosexual.

“No tengo un patrón a seguir, si es una mujer, si es un hombre, me he enamorado profundamente de mujeres con las que he andado y también he visto hombres que son atractivos para mi”.

Apio Quijano, cantante.