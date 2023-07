Se dio a conocer que Mauricio Garza habría sido suspendido tras pelearse en vivo con Apio Quijano en La Casa de los Famosos México.

El nombre de Mauricio Garza se volvió tendencia luego de que se viralizó un video en donde corrió a Apio Quijano -de 46 años de edad- en la post gala de La Casa de los Famosos México.

El video de inmediato creó indignación en las redes sociales y es que Apio Quijano fue uno de los invitados por lo que de inmediato pidieron la salida de Mauricio Garza de La Casa de los Famosos México.

Parece que la producción habría escuchado las críticas en contra de Mauricio Garza -de 31 años de edad- por lo que no estaría presente en el próximo programa con Cecilia Galliano.

Hasta el momento se desconoce si la decisión es temporal o si Mauricio Garza ya no estará presente en los programas que faltan de La Casa de los Famosos México.

A dos semanas de que se conozca al ganador de La Casa de los Famosos México, la tensión dentro del reality va en aumento.

Tal y como quedó demostrado en la post Gala de Eliminación del pasado 30 julio en donde Mauricio Garza y Apio Quijano protagonizaron una fuerte pelea.

Tras viralizarse el video de la discusión entre Mauricio Garza y Apio Quijano en pleno programa en vivo, usuarios arremetieron en contra del conductor e incluso pidieron su salida de La Casa de los Famosos México.

En medio de toda la controversia se reveló que Mauricio Garza habría sido suspendido de La Casa de los Famosos México.

Así lo dio a conocer Gustavo Adolfo Infante en su programa de Youtube en donde además reveló que nunca tuvo una relación con Mauricio Garza.

Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- recordó que Mauricio Garza nunca lo saludo pese a que fue invitado a varios programas de La Casa de los Famosos México.

“Él no me cae bien y yo creo que yo a él no le caigo tampoco bien. Cuando estuve asistiendo ahí lo vi un par de veces, nunca me saludo”

Gustavo Adolfo Infante