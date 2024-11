My Melody y Kuromi son dos de los personajes más populares de Sanrio, es por eso que te dejamos 10 dibujos para colorear de las amigas de Hello Kitty.

El mundo de Sanrio es bastante amplio, pues no solamente tiene a Hello Kitty en su haber, de hecho My Melody y Kuromi son dos de los personajes más populares y queridos.

Por lo que si eres fan de My Melody y Kuromi, dos de las mejores amigas de Hello Kitty, te dejamos estos 10 dibujos para colorear e imprimir.

10 dibujos de My Melody y Kuromi para colorear de las amigas de Hello Kitty

Como ya se dijo, My Melody y Kuromi son dos de los personajes más populares de Sanrio además de Hello Kitty y sus amigos.

Estas dos mejores amigas de Hello Kitty, siempre están acompañando a la famosa gatita en sus aventuras.

Por lo que a modo de honrarlas, te dejamos estas 10 dibujos de My Melody y Kuromi de Sanrio, personajes de Hello Kitty y sus amigos:

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi con vestido

En este dibujo para colorar, My Melody y Kuromi están vestidas con un bonito vestido las dos.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi como ángel y demonio

La dualidad entre My Melody y Kuromi se representa en este dibujo en donde una está como ángel y otra como demonio.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi cantando

En este otro dibujo para colorear, My Melody y Kuromi están cantando.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi con las cosas que las representan

Cada personaje de Sanrio tiene cosas que los representan, como a My Melody y Kuromi.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi en un campo con flores y un arcoíris

Al ser mejores amigas, My Melody y Kuromi disfrutan del tiempo juntas como en un campo lleno de flores.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi como cupido

En este dibujo para imprimir y colorear, My Melody y Kuromi están ambas como cupido.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi en un fondo navideño

¿Qué mejor que este dibujo navideño de My Melody y Kuromi para adelantarse a las fechas?

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi abrazándose

En estsa ilustración, My Melody y Kuromi se abrazan demostrando que son las mejores amigas.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi sonriendo

En este dibujo, tanto My Melody como Kuromi están sonriendo.

Dibujo para colorear de My Melody y Kuromi dibujando

En este último dibujo para colorear, My Melody y Kuromi están dibujando.