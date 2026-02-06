José Camar, sobrino de Edith Márquez, vive un momento complicado luego de que confirmó la muerte de su padre solo un día después de perder a su mamá, Lily Márquez Landa.

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo” José Camar, sobrino de Edith Márquez

Con una emotiva publicación en sus redes sociales, José Camar compartió su dolor por la doble pérdida a la que se tiene que enfrentar.

José Camar confirma la muerte de su padre a un día de perder a su mamá, Lily Márquez Landa

José Camar compartió que se encuentra viviendo una “terrible pesadilla” luego de que anunció la muerte de su padre.

Esto, solo un día después de que confirmó que su mamá Lily Márquez Landa, hermana de Edith Márquez, había muerto tras luchar contra el cáncer.

José Camar confirma la muerte de su padre a un día de perder a su mamá, Lily Márquez Landa (@josecamar_ / Instagram)

En su publicación, José Camar despidió con gran amor a su papá, a quien calificó como su mayor ejemplo a seguir, su clon, su guía y su apoyo.

“Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía, mi apoyo, mi héroe, mi modelo a seguir. Eres un éxito y siempre lo serás, triunfaste en esta vida” José Camar, sobrino de Edith Márquez

José Camar agradeció a su papá por ser un padre excepcional y haberlo cuidado siempre.

A pesar del dolor que estaba viviendo, celebró que sus papás ya se encontraban juntos en el cielo .

“Te agradezco por tanto por todo y por darme la vida, gracias por ser un padre excepcional y por cuidar de mí siempre, sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba JUNTOS. Que sueño” José Camar, sobrino de Edith Márquez

José Camar se despidió de su padre recordando que se van a ver en la otra vida para seguir haciendo todo lo que le gustaba hacer.

“Te amo papá vuelta alto, guía mi camino como siempre lo hiciste y te veo en otra vida para ir por una McDonalds con unas papotas que tanto te gustaban. Gracias por enseñarme tanto, siempre seremos un equipo. Descansa por siempre, hoy eres libre de todo. Tu Chaparro” José Camar, sobrino de Edith Márquez

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles públicos sobre la causa del fallecimiento del padre de José Camar.

Así se despidió José Camar de su madre, Lily Márquez Landa

Hace solo un día, José Camar se despedió públicamente de su madre Lily Márquez Landa, quién murió a causa del cáncer de mama.

En su publicación, José Camar expresó el gran dolor que significaba perder a su madre, pues era una de las figuras más importantes de su vida.

José Camar consideraba a su madre como uno de sus mayores apoyos personales y profesionales.

En su mensaje de despedida, José Camar le pidió a su mamá Lily Márquez Landa que lo guiará en su camino, ahora que lo tenía que seguir sin ella.