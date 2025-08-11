El habitante de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo de 47 años de edad, está tirando factos en el reality show con barras de Alemán y La Banda Bastön, pero pocos lo saben.

Luego de que Priscila Valverde de 24 años de edad, volvió a formar parte de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 tras salvarse de la segunda eliminación, el Cuarto Día lanzó una barra de Alemán, pero no sería la primera vez en el reality show.

Facundo usa barras de Alemán y La Banda Bastön en La Casa de los Famosos México 2025 y hay pruebas

La llegada de Priscila Valverde a La Casa de los Famosos México 2025 tras salvarse de la segunda eliminación donde fue repetida con un “quién sino, quién sino” del Cuarto Día llamó la atención, siendo Facundo el culpable.

El que tras se usara “quién sino, quién sino” por los habitantes luego de que la conductora de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo, anunciara la salvación de Priscila Valverde solo pudo significar algo.

Cuarto Día recibe a Priscila Valverde tras nominación de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Y es que ese ‘coro’ forma parte de la canción que Alemán de 35 años de edad, tiene con Muelas de Gallo de La Banda Bastön, por lo que Facundo al ser allegado a los raperos podría haber sido el único que enseñó este verso al Cuarto Día.

Sin embargo, no sería la única vez que Facundo muestra sus gustos musicales en La Casa de los Famosos México 2025.

Es bien conocido que Facundo ha optado en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México 2025 por rimar, demostrando que es fanático del rap, aunque su canción “Miscelánea” sea su único éxito.

Pese a ello, el comediante ha sido captado en más ocasiones tirando barras de Alemán y La Banda Bastön, como aquella vez que cantó “Quiubole” de la dubla de rap.

Incluso, el ritmo de las barras de Facundo pareció tan pegajoso que en SongBook le hicieron una base para que sus rimas tuvieran un ritmo y pudiera ser una canción en un futuro, desconociendo -claramente- que ya es una canción de La Banda Bastön.

Asimismo, cuando Facundo llegó a La Casa de los Famosos México 2025 dejó claro que será el villano del reality show, lo que se asemeja a la canción “El villano de la serie” de Muelas de Gallo, exintengrante de La Banda Bastön.

“Están jugando a ser el héroe, pero el que le da sabor es el villano de la serie: Muelas de Gallo. “Quieren ser el héroe, pero el que le da sabor es el villano de la serie”: Facundo “. Verso de La Banda Bastön y Facundo.

Así recibió Cuarto Día a Priscila Valverde con barra de Alemán en La Casa de los Famosos México 2025

Facundo está tirando barras de Alemán y La Banda Bastön en La Casa de los Famosos México 2025, siendo la llegada de Priscila Valverde la prueba más clara de todo.

Luego de que Priscila Valverde volviera de ser salvada de la segunda nominación de La Casa de los Famosos México 2025, se escuchó al Cuarto Día decir:

“Quien sino, quien sino, eh oh, eh oh”. Coro del Cuarto Día.

Este coro forma parte de las barras que el rapero Alemán da en “Quien sino” su colaboración con Muelas de Gallo lanzada en 2019 como parte de su disco Eclipse.

Asimismo, se intuye que Facundo fue el responsable de dar este grito de celebración al Cuarto Día debido a su cercanía con Alemán y La Banda Bastön.

Hasta el momento de Alemán ni La Banda Bastön o Muelas de Gallo se han pronunciado sobre el uso de rimas por Facundo en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, no se cree que los raperos cobren a Facundo o a integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 por el uso de sus rimas, debido a la cercanía que tienen con el comediante.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? El reality show apenas arrancó su tercera semana.