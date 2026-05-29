La Monumental Plaza de Toros México se prepara para recibir a Christian Nodal y su gira Pa’l Cora Tour. A continuación los horarios del concierto en CDMX:

Apertura de puertas: a las 18:00 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 22:30 horas (aproximadamente)

Christian Nodal (Instagram/@)

Christian Nodal llevará Bandera Blanca y el Pa’l Cora Tour 2026 a la Plaza de Toros México

El concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros México combinará el estreno en vivo de nuevas canciones con el recorrido internacional de su exitoso Pa’l Cora Tour 2026.

La presentación del próximo 29 de mayo también funcionará como celebración oficial del lanzamiento de Bandera Blanca, el más reciente álbum de estudio del cantante sonorense.

El material discográfico fue estrenado el pasado 21 de mayo de 2026 y reúne 13 canciones con letras enfocadas en experiencias personales, desamor y momentos recientes de controversia pública.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán escuchar completamente en vivo temas inéditos como “Intro Pa’l Cora”, “Bandera Blanca”, “Un Vals” e “Incompatibles”, incluidos en la nueva producción.

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

La actuación en la capital mexicana representa una de las fechas más importantes de la gira internacional de Nodal, que actualmente recorre ciudades de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

La producción del evento confirmó previamente un ajuste en la programación original, ya que el concierto estaba previsto inicialmente para realizarse el sábado 30 de mayo.

Finalmente, los organizadores adelantaron la presentación al viernes 29 de mayo con el objetivo de optimizar la logística, mejorar accesos y ofrecer una experiencia más cómoda al público capitalino.