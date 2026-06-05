Juan Carlos Uribe, productor de la serie “Testigos: La verdad tiene voz” revela detalles de lo que hablara la serie que promete revelar el nombre del asesino de Paco Stanley.

El productor del documental mencionó a Venga la Alegría que hay presuntos testigos que aseguran saber quien dio la orden del asesinato de Paco Stanley.

René López y Jorge Antonio Godoy son los supuestos testigos que darán su testimonio en el nuevo documental sobre la muerte de Paco Stanley.

Juan Carlos Uribe revela detalles de “Testigos: La verdad tiene voz” sobre Paco Stanley

Han pasado casi 30 años de la muerte de Paco Stanley, quien fue asesinado en el estacionamiento de un restaurante el 7 de junio de 1999.

“Testigos: La verdad tiene voz” es un documental que busca revelar más detalles sobre el asesinato de Paco Stanley, como el autor intelectual del homicidio y hasta el nombre del sicario que lo asesinó.

“Y de la nada el señor Godoy comenta, dice: ‘Y si quieren saber quién mató a Paco Stanley, yo sé, yo estaba ahí cuando se dio la orden’” Juan Carlos Uribe

Juan Carlos Uribe menciona que René López y Jorge Antonio Godoy dieron versiones muy distintas a la oficial sobre la muerte de Paco Stanley.

Estos presuntos testigos fueron exagentes de la policía de Jalisco y actualmente son testigos protegidos por Estados Unidos, según Juan Carlos Uribe.

“La orden salió del Reclusorio Sur, del dormitorio número 10, donde estaban los narcos. Jorge Godoy estaba en la cárcel con uno de ellos, con el que dio la orden. Y era su compadre, para que no nos vayamos tan lejos, eran compadres, y él era el guardaespaldas de esta persona” Juan Carlos Uribe

Sobre el móvil del asesinato de Paco Stanley Juan Carlos Uribe asegura que todo inició por un préstamo que no pudo pagar y ese habría sido el motivo del crimen.

“Pidieron un préstamo, pidió un préstamo y es así como empezó la relación, entonces pidió un préstamo, no lo pudo pagar, ese fue el motivo. Y se tardaron años en cobrarse, hasta que el cuate se molestó una vez” Juan Carlos Uribe

Paco Stanley (Especial )

Juan Carlos Uribe asegura Mario Bezares y Paola Durante son inocentes

Tras la muerte de Paco Stanley fueron detenidos Mario Bezares y Paola Durante por presuntamente estar implicados en el homicidio.

Ambos estuvieron recluidos 1 año 4 meses y durante este tiempo siempre defendieron su inocencia.

Juan Carlos Uribe dice que unos de los testigos asegura que Mario Bezares y Paola Durante no tuvieron nada que ver en el caso y sentía remordimiento por la situación.

“Y él prácticamente me contestó, mira, dice: ‘Yo sé exactamente lo que esas personas’, hablando del señor Bezares y de la Durante y del Cholo y de todos los que estuvieron implicados, ‘lo que sufrieron’. A mí me dice: ‘Yo tengo un gran remordimiento dentro de mí que no puedo vivir con él’” Juan Carlos Uribe

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie, ya que se sigue editando, pero se podría estrenar en la plataforma Reellee TV.