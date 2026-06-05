Juan Carlos Uribe es el productor de “Testigos: La verdad tiene voz”, una documental que promete revelar el motivo del asesinato de Paco Stanley, así como el nombre del responsable.

El productor y la periodista Arlette Garibay son los creadores de esta documental, el cual se basa en el testimonio de dos expolias de Jalisco que presuntamente estuvieron presentes cuando se ordenó la muerte de Paco Stanley.

¿Quién es Juan Carlos Uribe? Productor del documental de Paco Stanley

Juan Carlos Uribe es productor y fundador de la plataforma Reellee TV, en la cual se va a trasmitir “Testigos: La verdad tiene voz”.

La investigación para el documental se desarrolló durante varios meses y cuenta con el testimonio de René López y Jorge Antonio Godoy, ex policías de Jalisco.

Juan Carlos Uribe (Especial )

¿Qué edad tiene Juan Carlos Uribe?

No hay información sobre la edad de Juan Carlos Uribe.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Uribe?

Juan Carlos Uribe está casado con Arlette Garibay, periodista que trabajó con Paco Stanley.

¿Qué signo zodiacal es Juan Carlos Uribe?

Debido a que no se tiene la fecha de nacimiento de Juan Carlos Uribe, no se puede determinar el signo zodiacal del productor.

¿Cuántos hijos tiene Juan Carlos Uribe?

Se desconoce si Juan Carlos Uribe tiene hijos.

Juan Carlos Uribe (Especial )

¿Qué estudió Juan Carlos Uribe?

No hay información sobre la formación académica de Juan Carlos Uribe.

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Uribe?

Juan Carlos Uribe es el productor de “Testigos: La verdad tiene voz” y fundador de la plataforma Reellee TV.

Juan Carlos Uribe revela detalles de “Testigos: La verdad tiene voz”

“Testigos: La verdad tiene voz” es un documental basado en el testimonio de dos hombres que aseguran saber la verdad sobre la muerte de Paco Stanley.

Juan Carlos Uribe menciona que Jorge Antonio Godoy estuvo presente cuando se dio la orden para asesinar a Paco Stanley.

Además, la muerte del conductor estaría relacionada con una deuda que adquirió y que no pudo pagar.

“Testigos: La verdad tiene voz” promete revelar el nombre del autor intelectual del homicidio de Paco Stanley, así como del sicario que lo asesinó el 7 de junio de 1999.