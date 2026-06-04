Paul Stanley reacciona al nuevo documental sobre el asesinato de Paco Stanley, el cual promete revelar el nombre de los responsables de su muerte.

“Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo. Nada, ni verdades o no lo van a revivir. Nada más están ganando dinero a costa de mi jefe” Paul Stanley, hijo de Paco Stanley

“Testigos: La verdad tiene voz. Caso de Paco Stanley”es el nuevo documental producido por Juan Carlos Uribe, que asegura que cuenta con los testimonios de testigos que revelarán detalles de la muerte del conductor.

En un encuentro con medios, Paul Stanley fue cuestionado sobre qué pensaba del documental y mencionó que no estaba enterado de dicho proyecto.

Esta fue la reacción de Paul Stanley al documental sobre la muerte de Paco Stanley

Paul Stanley mencionó que no tenía idea del documental sobre la muerte de Paco Stanley y tampoco de la existencia de supuestos testigos protegidos.

“No sabía. No tengo idea, habría que ver, no sabía”, expresó Paul Stanley, quien tampoco conoce al productor del proyecto.

El conductor mostró su sorpresa y mencionó que era cuestión de dejar que el proyecto se estrenara.

Paul Stanley mencionó que ya no le parece trascendental que salga información de la muerte de su padre, ya que nada se lo devolverá.

El también actor mencionó que este tipo de proyectos solo lucran con la imagen de su padre: “No sé ni de qué me están hablando, me acaban de sorprender”.

Paco Stanley, conductor. (Facebook/PacoStanleytributo)

¿Paul Stanley demandará a los creadores del nuevo documental de Paco Stanley?

Paul Stanley fue cuestionado si demandará a quienes crearon el nuevo documental sobre la muerte de Paco Stanley y mencionó que no, ya que no sabía ni de la existencia del proyecto.

“No, no sé. No sé ni de lo que me están hablando, me acaban de sorprender” Paul Stanley, hijo de Paco Stanley

El conductor tampoco estaba enterado que testigos que hablarán en el documental aclaran que Mario Bezares y Paola Durante no estuvieron involucrados en la muerte de su papá.

Paul Stanley se volvió a mostrar confundido y mencionó que esperará a que salga “Testigos: La verdad tiene voz. Caso de Paco Stanley” para tener un criterio.

Por último, Paul Stanley mencionó que si revelaran el nombre del asesino de su padre, espera que enfrente la justicia: “Quien tenga que pagar, pagará culpas”.