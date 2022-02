Luego de haberse unido en el escenario de Premios Lo Nuestro 2022, sería un hecho que Christian Nodal va a colaborar con Eduin Caz.

Resulta que Eduin Caz y Christian Nodal, tras haber sido parte del homenaje póstumo a Vicente Fernández, en el que también participó Ángela Aguilar, Camilo y David Bisbal, se tomaron el tiempo para convivir detrás del escenario.

Un video, compartido en el Instagram de “Chamonic3″, muestra a Christian Nodal riendo y tomándose unos tragos al lado de Grupo Firme y el compositor Edgar Barrera.

“Eah, Eah, ya se armó, ya se armó”, dice Edgar Barrera, quien compuso la canción “Ya no somos ni seremos” que actualmente coloca Christian Nodal en el número uno de las listas de popularidad.

Lo que hace pensar a los seguidores de la agrupación y el cantante, ambos intérpretes del regional mexicano, que será el compositor de Tamaulipas, ganador de tres Grammys, quien escriba su colaboración en común.

Christian Nodal y Grupo Firme hacen las pases

Christian Nodal y Grupo Firme se olvidaron de los roces que surgieron entre ambos cuando el exnovio de Belinda, a través de sus historias de Instagram, aseguró que no le gustaba la música de la agrupación.

Sin embargo, dejó claro que no tenía problemas con Grupo Firme, mucho menos con Eduin Caz, pues no los conocía por lo que su motivo era que al no gustar de su música, era difícil preparar una colaboración.

“Yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música”, declaró.

Christian Nodal (captura de pantalla)

Comentario que no le cayó en gracia a Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, quien aseguró que él sí se consideraba fan de Christian Nodal y que hasta había pensando en realizar un dueto, sueño que acababa de derrumbarse.

Para fortuna de sus seguidores, tras coincidir en Premios Lo Nuestro 2022, el cantante y la agrupación han cambiado de opinión, por lo que será cuestión de tiempo para descubrir lo que están por preparar.