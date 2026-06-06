Brenda Bezares reacciona al estreno de “Testigos: La verdad tiene voz”, documental sobre la muerte de Paco Stanley con un comunicado en Instagram.

El 7 de junio se cumplen 27 años de la muerte de Paco Stanley y el productor Juan Carlos Uribe estrenó un documental que promete revelar quiénes ordenaron su asesinato.

El nombre de Mario Bezares volvió a surgir en medio del polémico documental, por lo que Brenda Bezares no dudó en defender a su esposo.

Brenda Bezares rompe el silencio sobre el nuevo documental de Paco Stanley

Juan Carlos Uribe menciona que uno de los testigos que aparecen en su documental confirma que Mario Bezares y Paola Durante no estuvieron involucrados en la muerte de Paco Stanley.

Ante esta declaraciones, Brenda Bezares no habló directamente del documental, pero aclaró que ellos siguen unidos como familia.

“Nosotros sabemos lo que fue perder tranquilidad, reputación, oportunidades y años de vida (…) Si algo bueno puede salir de todo esto, es que aprendemos a no condenar a las personas antes de que la verdad y la justicia hagan su trabajo” Brenda Bezares

Brenda Bezares expresó que su familia vivió el juicio mediático y al final la justicia exoneró a su esposo.

“Una acusación puede durar un día en las noticias, pero sus consecuencias pueden acompañar a una familia durante toda la familia durante toda una vida” Brenda Bezares

La esposa de Mario Bezares menciona que ya no es necesario revivir situaciones del pasado, por lo que no estaban interesados en hablar del nuevo documental.

“Después de 27 años, lo único que deseo es que se recuerde que detrás de casa mediático hay vidas reales que siguen pagando el precio de los juicios públicos” Brenda Bezares

Mario Bezares y Brenda Bezares (Especial)

¿Qué dice el nuevo documental de Paco Stanley sobre Mario Bezares?

“Testigos: La verdad tiene voz” se basa en el testimonio de dos expolicías de Jalisco, René López y Jorge Antonio Godoy.

Este último es quien asegura que presenció cuando se dio la orden para que asesinaran a Paco Stanley y expresa remordimientos por no poder revelar la verdad durante años.

Jorge Antonio Godoy revela en el documental que Paola Durante y Mario Bezares, así como Erasmo Pérez ‘El Cholo, no estuvieron involucrados en la muerte de Paco Stanley.

Paola Durante reaccionó a estas declaraciones y rompió en llanto en De Primera Mano, pues menciona que ha vivido años esperando que se confirme su inocencia.

Mario Bezares se ha negado a dar declaraciones sobre el nuevo documental, mientras que Brenda Bezares asegura que tras vivir el juicio mediático, ya nada los puede afectar.