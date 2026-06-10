Mario Bezares reacciona al documental de Paco Stanley y pide que se revisen las presuntas evidencias mostradas en “Testigos: La verdad tiene voz”.

En entrevista con Ventaneando, Mario Bezares habló del nuevo documental sobre la muerte de Paco Stanley, donde supuestamente revelan el motivo y autor intelectual de su muerte.

Además, el documental aclara que Mario Bezares y Paola Durante no estuvieron involucrados en el asesinato de Paco Stanley, por lo que fueron detenidos injustamente.

Mario Bezares habla del documental de Paco Stanley y pide revisar evidencias

“Testigos: La verdad tiene voz” cuenta con el testimonio de tres personas que aseguran saber detalles de la muerte de Paco Stanley y uno de ellos menciona que estuvo presente cuando se dio la orden del asesinato del conductor.

Mario Bezares expresó que esperaba que lo mostrado en el documental fueran pruebas fehacientes y verídicas para que se llevaran a la Fiscalía.

“Después de 27 años que salga un documental de esos, pues independiente, espero que sean pruebas fehacientes y que sea totalmente verídico para que lo lleven a la Fiscalía” Mario Bezares

El conductor menciona que el caso por la muerte de Paco Stanley no se ha cerrado y espera que estas supuestas pruebas sean analizadas para trazar una línea de investigación.

Mario Bezares no estaba enterado de este documental y tampoco de la existencia de estas supuestas pruebas que comprobarían su inocencia.

“Sí me gustaría ver el documental para saber qué está pasando, qué es lo que sucede y qué es lo que dicen” Mario Bezares

¿Mario Bezares piensa demandar al estado por su estancia en la cárcel?

Mario Bezares y Paola Durante estuvieron en prisión un año cuatro meses por estar presuntamente implicados en el homicidio de Paco Stanley.

El 25 de enero del 2001 fueron liberados por falta de pruebas y en ese entonces, Mario Bezares aseguró que había sido víctima del sistema.

El conductor fue cuestionado si estaba interesado en demandar al estado por su detención y expresó que no.

Mario Bezares quiere que la muerte de Paco Stanley se investigue y llegue a su fin, para que así quede completamente exonerado.

“No (piensa demandar al estado) fíjate que cuando nos dieron la libertad se intentó demandar y levar un acta contra el estado, pero dijeron que no procedía, que ellos habían actuado conforme a derecho” Mario Bezares

El conductor quiere que se cierre por completo la persecución en su contra por la muerte de Paco Stanley y espera que al final haya justicia.