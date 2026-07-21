Maribel Guardia dedicó un mensaje en Instagram para Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez.

El hijo de Aylín Mujica murió el pasado viernes 17 de julio y varias famosas se solidarizaron con la actriz por su lamentable pérdida.

Maribel Guardia dedica mensaje de apoyo a Aylín Mujica por la muerte de su hijo

Tras darse a conocer la muerte del hijo de Aylín Mujica, Maribel Guardia le dedicó un mensaje en Instagram para expresarle su solidaridad.

“Hoy lloro contigo querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van” Maribel Guardia

Maribel Guardia expresó que comprendía el dolor de Aylín Mujica, pues su hijo Julián Figueroa murió en 2023.

Maribel Guardia dedica mensaje a Aylín Mujica por la muerte de su hijo (Instagram/@maribelguardia)

La actriz deseó pronta resignación a Aylín Mujica: “Estoy contigo. Y sé que todas las mamás que hemos perdido hijos te abrazamos”.

El mensaje de Maribel Guardia generó mensaje de cariño y apoyo tanto para ella, como para Aylín Mujica.

Diversas personalidades del medio le han envido sus condolencias a Aylín Mujica, incluso la obra Perfume de Gardenia guardó un minuto de silencio, ya que la actriz fue parte de su elenco.

Gloria Trevi también le dedicó un mensaje de cariño a Aylín Mujica: “Mis oraciones están contigo. Sin una madre llora, lloramos todas”.

Aylín Mujica grades mensaje de apoyo tras la muerte de su hijo

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de despedida para su hijo, donde habló del devastador momento que vive.

Aylín Mujica aprovechó este mensaje para agradecer a Quines le han dejado mensajes de aliento.

“Gracia a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento”, expresó Aylín Mujica en Instagram.

Amigos y compañeros de Aylín Mujica le enviaron mensajes de cariño y condolencias.

Así fue el caso de la conductora Adamari López quien escribió: “Lamento tanto la pérdida de tu hijo. Orando por la fortaleza y sabiduría para ti y toda tu familia”.

Andrea Legarreta se unió a los mensajes de aliento para Aylín Mujica: “Tu muchacho bello y tus hijos te darán la fortaleza para vivir un día a la vez”.